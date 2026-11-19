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Όσοι μεγάλωσαν ως παιδιά με τα κατορθώματα του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Λιονέλ Μέσι, είναι ηλικιακά λίγο πριν ή λίγο μετά τα 30. Ως αγοραστικό κοινό έχουν περάσει σε άλλη κλίμακα με νέα ενδιαφέροντα. Η αθλητική επικαιρότητα φέρνει στην πρώτη σειρά φρέσκα πρόσωπα που κυριαρχούν με τις επιδόσεις τους και επηρεάζουν πιο έντονα το κοινό αυτή την εποχή.

Η SportsPro παρουσίασε την ετήσια κατάταξή της με τους πιο εμπορικούς αθλητές στον κόσμο, με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, να εκτοπίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο από την πρώτη θέση μεταξύ των ποδοσφαιριστών με τη μεγαλύτερη εμπορική απήχηση για το 2026.

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