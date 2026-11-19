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Πριν ακόμη κερδίσει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) φέρεται να είχε ήδη κερδίσει 1 εκατομμύριο δολάρια. Τόσα φέρεται να πήρε ο 40χρονος ηθοποιός μόνο για το δοκιμαστικό του, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Για την τριετή συμφωνία του με την Amazon MGM Studios, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τη συνολική αμοιβή του στα 76 έως 98 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πρωταγωνιστής του «Twilight» και του «The Batman» μπήκε αργά στην κούρσα για τη διαδοχή του Ντάνιελ Κρεγκ. Ο Τζακ Λόουντεν, ο Κάλουμ Τέρνερ και ο Τζος Ο’Κόνορ ήταν ανάμεσα στα ονόματα που είχαν ακουστεί πρώτα. Σύμφωνα με τη «Mirror», το ύψος της αμοιβής του Πάτινσον δεν αποθάρρυνε τους υπευθύνους του στούντιο. Εκείνο που τους προβλημάτιζε, όπως εξήγησε ο Τζεφ Μπέζος, ήταν το πόσο διάσημος ήταν ήδη.

Μιλώντας σε εκδήλωση στην Καλιφόρνια, ο Μπέζος είπε ότι συμμετείχε ενεργά στην επιλογή. Πέντε ηθοποιοί έφτασαν στην τελική φάση και έκαναν κινηματογραφικό δοκιμαστικό «όπως παλιά», φορώντας τα κοστούμια του ρόλου και παίζοντας ολοκληρωμένες σκηνές μπροστά στην κάμερα. «Σκεφτόμασταν ότι ίσως έπρεπε να διαλέξουμε κάποιον λίγο λιγότερο γνωστό», είπε. Βλέποντας όμως το δοκιμαστικό του Πάτινσον, ο ίδιος έπαψε να έχει αμφιβολίες. «Είναι ο Τζέιμς Μποντ».

Το δοκιμαστικό φέρεται να είδε και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ. Πηγές που επικαλούνται οι «Times» ανέφεραν ότι ο Μπέζος της έδειξε τις βιντεοσκοπημένες οντισιόν και ότι εκείνη ξεχώρισε τον Πάτινσον για τη γοητεία του. Ο Πάτινσον ανακοινώθηκε τη Δευτέρα ως ο διάδοχος του Κρεγκ. Το ντεμπούτο του ως «007» θα είναι και η πρώτη ταινία Μποντ από τότε που η οικογένεια Μπρόκολι παρέδωσε τον δημιουργικό έλεγχο της σειράς στην Amazon MGM Studios.

skai.gr