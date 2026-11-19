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Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών μπορεί να επηρεάζουν πολύ περισσότερα από το σωματικό τους βάρος.

Νέα επιστημονική ανασκόπηση συνδέει την αυξημένη κατανάλωση πρόχειρου φαγητού, υπερεπεξεργασμένων προϊόντων και ζαχαρούχων ποτών με δυσμενέστερους δείκτες ψυχικής υγείας, γνωστικής λειτουργίας και σχολικής επίδοσης.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Flinders στην Αυστραλία.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από 17 προηγούμενες μελέτες, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στις διατροφικές συνήθειες παιδιών και εφήβων και σε διαφορετικές παραμέτρους της υγείας και της ανάπτυξής τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η συχνότερη κατανάλωση τροφίμων υψηλής ενεργειακής πυκνότητας αλλά χαμηλής θρεπτικής αξίας συνδέθηκε με δυσμενέστερα αποτελέσματα σε δείκτες ψυχικής ευεξίας, γνωστικής λειτουργίας και ακαδημαϊκής επίδοσης.

Αντίθετα, τα πιο ισορροπημένα διατροφικά πρότυπα συνδέθηκαν με καλύτερες επιδόσεις στους ίδιους τομείς.

Δεν αφορά μόνο τις θερμίδες

Το ενδιαφέρον της ανασκόπησης βρίσκεται στο ότι δεν περιορίστηκε στις γνωστές συνέπειες μιας ανθυγιεινής διατροφής, όπως η αύξηση του σωματικού βάρους.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τη σχέση της διατροφής με τη μάθηση, τη γνωστική ανάπτυξη και την ψυχική κατάσταση των παιδιών.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι διατροφικές επιλογές μπορεί να συνδέονται με τον τρόπο που τα παιδιά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σχολικής και καθημερινής τους ζωής.

Ωστόσο, η ανασκόπηση δεν αποδεικνύει ότι η κατανάλωση ενός συγκεκριμένου τροφίμου προκαλεί άμεσα δυσκολίες συγκέντρωσης ή προβλήματα ψυχικής υγείας.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες με κοινές μεθόδους αξιολόγησης, ώστε να αποσαφηνιστούν οι σχέσεις που παρατηρούνται.

Το περιβάλλον των παιδιών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις συνθήκες που επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές των οικογενειών.

Η πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα, το οικογενειακό εισόδημα, οι καθημερινές συνήθειες και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της διατροφής του.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών δεν αποτελεί αποκλειστικά ατομική ή οικογενειακή ευθύνη.

Χρειάζονται, όπως σημειώνουν, παρεμβάσεις που θα ενισχύουν την πρόσβαση των παιδιών σε θρεπτικά τρόφιμα και θα περιορίζουν την υπερβολική κατανάλωση προϊόντων με μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, αλατιού και κορεσμένων λιπαρών.

Το βασικό μήνυμα της μελέτης δεν είναι ότι ένα περιστασιακό ανθυγιεινό γεύμα βλάπτει τη σκέψη ενός παιδιού, αλλά ότι το συνολικό διατροφικό πρότυπο μπορεί να συνδέεται με τη σωματική, γνωστική και ψυχική του ανάπτυξη.