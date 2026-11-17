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Από σοβαρές λοιμώξεις και αναπνευστικά προβλήματα μέχρι επιληπτικούς σπασμούς, δηλητηριάσεις, σοβαρούς τραυματισμούς και περιστατικά παιδικής κακοποίησης.

Το ΤΑΕΠ Παίδων καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα επειγόντων περιστατικών, με την προσέλευση να έχει ήδη καταγράψει αριθμούς ρεκόρ κατά τη διάρκεια ορισμένων μηνών του 2026, ενώ από την έναρξη της λειτουργίας του, τον Φεβρουάριο του 2023, έχει δεχθεί περισσότερες από 55.000 επισκέψεις.

Μόνο κατά τη διάρκεια του 2026, οι επισκέψεις έχουν ξεπεράσει τις 15.000, ανέφερε μιλώντας στον «Φ» η διευθύντρια του Τμήματος, Χάρις Αχιλλέως, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη προσέλευση αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της καθημερινής λειτουργίας του Τμήματος, το οποίο διανύει τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας του.

Την ίδια ώρα, βεβαίως, όπως διαπιστώνεται από τα επίσημα καταγεγραμμένα δεδομένα, σημαντικό ποσοστό των παιδιών που φθάνουν στο ΤΑΕΠ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τον προσωπικό τους παιδίατρο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στο νοσοκομείο.

Η χειμερινή περίοδος αναμένεται να δοκιμάσει ακόμη περισσότερο τις αντοχές του Τμήματος, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση κατά τις επόμενες εβδομάδες και κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η διαχείριση των περιστατικών γίνεται από παιδιάτρους με εξειδίκευση ή ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επείγουσα παιδιατρική, νοσηλευτές παιδιατρικής και επειγόντων περιστατικών και υποστηρικτικό προσωπικό, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Στο ΤΑΕΠ εξετάζονται παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας τους. Το φάσμα των περιστατικών περιλαμβάνει εμπύρετα νοσήματα, οξέα αναπνευστικά και γαστρεντερικά προβλήματα, επείγουσες νευρολογικές καταστάσεις, δηλητηριάσεις και οξέα ψυχιατρικά περιστατικά. Παράλληλα, αντιμετωπίζονται κακώσεις, μείζονα τραύματα, καρδιοαναπνευστικές ανακοπές, περιστατικά παιδικής κακοποίησης και υποθέσεις για τις οποίες απαιτείται αστυνομική έκθεση.

Από το σύνολο των παιδιών που προσέρχονται, ποσοστό 7% έως 10% χρειάζεται τελικά νοσηλεία. Οι περισσότερες εισαγωγές γίνονται στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, ενώ ορισμένα παιδιά παραπέμπονται για εισαγωγή στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπως συμβαίνει με περιστατικά που χρειάζονται ορθοπεδική αντιμετώπιση.

Χρόνος αναμονής αναλόγως περιστατικού

Ο χρόνος αναμονής μέχρι την εξυπηρέτησης, εξαρτάται, όπως και στην περίπτωση των ΤΑΕΠ ενηλίκων, από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ασθενής και βεβαίως από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Η σειρά εξέτασης των παιδιών, εξήγησε η κ. Αχιλλέως, δεν καθορίζεται από τη σειρά άφιξής τους στο νοσοκομείο.

Μετά την εγγραφή, κάθε παιδί αξιολογείται από νοσηλευτή και κατατάσσεται σε κατηγορία διαλογής, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Με βάση αυτή την αξιολόγηση καθορίζεται και η προτεραιότητα εξέτασης από γιατρό.

Ένα από τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε ιδιαίτερα η διευθύντρια είναι η προσέλευση παιδιών για προβλήματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τον προσωπικό παιδίατρο, κατά τις εργάσιμες ώρες.

Τα περιστατικά αυτά προστίθενται στον συνολικό φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεση στο προσωπικό και να επηρεάζονται οι χρόνοι αναμονής, ιδιαίτερα όταν στο Τμήμα αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα σοβαρά επείγοντα.

Σε περιόδους χαμηλής προσέλευσης, η αναμονή μπορεί να είναι από μηδέν έως 30 λεπτά. Όταν, όμως, αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών ή το προσωπικό αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά, ο χρόνος αυτός μπορεί να ξεπεράσει τη μιάμιση ώρα.

«Γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης των οικογενειών για το ενδεχόμενο μεγάλης αναμονής, αναλόγως του όγκου και της βαρύτητας των περιστατικών μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ζητάμε την κατανόηση και υπομονή του κοινού, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζονται σοβαρά περιστατικά στο Τμήμα», αναφέρει.

Η κ. Αχιλλέως διευκρίνισε επίσης ότι το ΤΑΕΠ Παίδων δεν παρέχει υπηρεσίες που αφορούν εξετάσεις αίματος ή απεικονιστικές εξετάσεις ρουτίνας, έκδοση πιστοποιητικών υγείας και προεγχειρητικούς ελέγχους που δεν συνδέονται με επείγον περιστατικό.

«Δεν πραγματοποιούνται, επίσης, αλλαγές τραυμάτων και αφαιρέσεις ραφών, εκτός εάν υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του τραύματος ενώ για λόγους ασφάλειας των ασθενών, γενικά δεν δίνονται ιατρικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου».

Οι γονείς που ανησυχούν για την κατάσταση του παιδιού τους «μπορούν να προσέλθουν για αξιολόγηση ή να επικοινωνήσουν με τον προσωπικό τους παιδίατρο και, κατά τις αργίες, με τα εφημερεύοντα παιδιατρικά ιατρεία του ΓεΣΥ».

Ενόψει της αναμενόμενης αύξησης των περιστατικών κατά τη χειμερινή περίοδο, η κ. Αχιλλέως κάλεσε τους γονείς να αξιοποιούν τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας για προβλήματα που δεν απαιτούν επείγουσα νοσοκομειακή αντιμετώπιση, ώστε το ΤΑΕΠ να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα παιδιά που χρειάζονται άμεση παρέμβαση.

Στο μεταξύ, στο Τμήμα βρίσκεται σε εξέλιξη συλλογή δεδομένων για την προσέλευση των ασθενών, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι συνοδοί των παιδιών καλούνται να συμπληρώνουν ειδικό έντυπο, το οποίο υποβάλλεται ανώνυμα.