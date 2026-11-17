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Πόσο «πιέζει» ο Οδυσσέας την Ειρήνη Χαραλαμπίδου για να είναι υποψήφια Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2028; Και πόσο το ΔΗΚΟ μπορεί να αναζητήσει την αυτόνομη κάθοδο με υποψηφιότητα που θα απευθύνεται στις δυνάμεις του Κέντρου; Και πόσο θα κορυφωθεί η μάχη στον ΔΗΣΥ για την εσωκομματική κάλπη;

Η σκακιέρα των προεδρικών εκλογών δεν έχει ακόμα στηθεί και το σκηνικό παραμένει ρευστό. Μέσα σε αυτή τη ρευστότητα του σκηνικού αναφύονται ή εγείρονται ζητήματα «εναλλακτικών» επιλογών στον δρόμο προς τις προεδρικές εκλογές.

Το σίγουρο είναι ότι μέχρι τις εκλογές υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος και σίγουρα έχουμε να δούμε διάφορα σενάρια. Κάποια απ’ αυτά θα τεθούν προς συζήτηση, κάποια άλλα απλώς ρίχνονται στο τραπέζι για να δημιουργήσουν εντυπώσεις και κάποια άλλα θα βρεθούν αντιμέτωπα με κάποιες πραγματικότητες που δύσκολα μπορούν να ξεπεραστούν.

Η Ειρήνη και ο Οδυσσέας

Η χθεσινή δήλωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου στο Sigma, σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές και το γεγονός ότι δέχεται πιέσεις από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για να είναι υποψήφια, προκάλεσε αρκετό ενδιαφέρον. Σίγουρα η συγκεκριμένη αναφορά δεν έγινε τυχαία ούτε ήταν μια προσωπική της πρωτοβουλία για την οποία δεν ήταν ενήμερη και η ηγεσία του κόμματος.

Είναι προφανές ότι το ΑΛΜΑ, με μπροστάρισσα την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, θέλει να στείλει κάποια μηνύματα προς το ΑΚΕΛ πως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη μια συνεργασία τους στις προεδρικές εκλογές. Ενδεχομένως το σενάριο της αυτόνομης καθόδου να θεωρείται άσκηση πίεσης προς το ΑΚΕΛ για την επιλογή του υποψηφίου.

Από την άλλη, βέβαια, είναι επίσης προφανές ότι πρωτίστως η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και εν συνεχεία η ηγεσία του ΑΛΜΑ θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στρέψουν τη συζήτηση γύρω από τα δικά τους ονόματα.

Τόσο η Ειρήνη Χαραλαμπίδου όσο και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, κατά βάθος, θα ήθελαν να έμπαιναν τα ονόματά τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, είναι εξαιρετικά απίθανο, τόσο στην περίπτωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου όσο και στην περίπτωση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, να γίνουν δεκτά τα ονόματά τους, έστω και προς συζήτηση, από πλευράς Εζεκίας Παπαϊωάννου.

Ουσιαστικά, μέσα από τις κατά καιρούς τοποθετήσεις του για αποκλεισμό κομματικών στελεχών από συνεργασίες, ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ απέκλεισε και τον εαυτό του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του ΑΛΜΑ.

Κατά δεύτερον, είναι γεγονός ότι μια αυτόνομη κάθοδος του ΑΛΜΑ στις προεδρικές εκλογές κλείνει ακόμα ένα παράθυρο εκλογικής συνεργασίας για το ΑΚΕΛ και αυξάνει την πίεση προς το κόμμα, καθώς περιορίζει και την ενδεχόμενη δυναμική που θα μπορούσε να έχει ένας κοινός υποψήφιος.

Από την άλλη, βέβαια, θα μπορούσε να καταλογιστεί στο ΑΛΜΑ η ευθύνη για τη μη σύμπραξη με ένα κόμμα της αντιπολίτευσης και για μια ενδεχόμενη αποτυχία αλλαγής στη διακυβέρνηση του τόπου.

Ο άλλος δρόμος του ΔΗΚΟ

Η συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΔΗΚΟ, Γιώργου Σολωμού, στην «Καθημερινή» της Κυριακής, με την οποία έβαλε στο τραπέζι το σενάριο μιας αυτόνομης καθόδου του ΔΗΚΟ στις προεδρικές εκλογές, με το κόμμα να λειτουργεί ως ο κεντρώος πόλος, έδωσε μια επισημότητα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα που καλλιεργείται στο παρασκήνιο από κύκλους του ΔΗΚΟ.

Μπορεί αυτό να γίνει πράξη; Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, καθώς, εξετάζοντας τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, είναι γεγονός ότι θα ήταν μια πολιτικά παράτολμη απόφαση για την ηγεσία του κόμματος.

Επιπρόσθετα, δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα μπορούσε να βρει ανταπόκριση και κομματική πλειοψηφία μια θέση για αποχώρηση από την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη και αυτόνομη κάθοδο στις προεδρικές εκλογές, τη στιγμή που οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος κατέχουν υπουργικούς θώκους και έχουν τοποθετηθεί ήδη υπέρ της υποψηφιότητας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Είναι επίσης δεδομένο το έρεισμα που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εντός του δηκοϊκού ακροατηρίου. Όλα αυτά αποτελούν μια εξίσωση η οποία δεν μπορεί να παραγνωριστεί, όπως ασφαλώς δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι, με τον πλέον επίσημο τρόπο, από αξιωματούχο του κόμματος τίθεται ως πρόταση η εγκατάλειψη του Νίκου Χριστοδουλίδη και η αυτόνομη πορεία προς τις προεδρικές εκλογές.

Σε διαρκή πορεία προς τη βάση

Όλα αυτά, ενώ στον ΔΗΣΥ η προεκλογική πορεία των δύο υποψηφίων μπαίνει στην τελική ευθεία, με τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη να συνεχίζουν την πορεία προς τη βάση, συνομιλώντας με τα μέλη του κόμματος. Ο τελευταίος ήταν χθες φιλοξενούμενος στην πρωινή εκπομπή του Alpha και ρωτήθηκε για τα μηνύματα που λαμβάνει από τη βάση του κόμματος.

«Θυμός, απογοήτευση, αποστροφή, δεν είναι καλά τα πράγματα, είναι ανάστατη η βάση».