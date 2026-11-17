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Χωρίς ονόματα θα παραδώσει σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, στους βουλευτές την καυτή λίστα με τους 706 εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους, που έχουν οφειλές για επιβαρύνσεις λόγω αδήλωτης εργασίας, ύψους €64,3 εκατ., οι οποίες, αν εγκριθεί το κυβερνητικό νομοσχέδιο, θα διαγραφούν.

Οι συνολικές οφειλές τους είναι €73 εκατ. και με το κυβερνητικό νομοσχέδιο το κράτος θα διεκδικήσει μόνο €8,6 εκατ.

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας προτείνεται, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του προστίμου για αδήλωτη εργασία, να μην μπορεί το πρόστιμο να γίνεται μεγαλύτερο από το διπλάσιο ποσό του αρχικά επιβληθέντος. Σήμερα, βάσει του νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε όσους παραβιάζουν τον νόμο για την αδήλωτη εργασία και δεν καταβάλλουν έγκαιρα το πρόστιμο επιβάλλεται αύξηση κατά €50 την ημέρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο κατάλογος που θα καταθέσει σήμερα ο υπουργός θα περιλαμβάνει το ύψος των συνολικών οφειλών που χρωστά κάθε εργοδότης και αυτοεργοδοτούμενος, χωρίς όμως ονόματα οφειλετών. Παράλληλα, θα περιλαμβάνεται το ύψος του αρχικού προστίμου και πώς αυτό διαμορφώθηκε μετά την αύξηση των €50 την ημέρα.

Επιπλέον, θα παρέχεται πληροφόρηση για τον αριθμό των εργοδοτουμένων που απασχολούνται ανά επιχείρηση που έχει οφειλές, καθώς και για τις επιπτώσεις που θα προκληθούν στα νομικά πρόσωπα σε περίπτωση που η Βουλή υλοποιήσει τις προθέσεις της και προχωρήσει στην αφαίρεση της επίμαχης πρόνοιας για διαγραφή επιβάρυνσεων, η οποία έχει αναδρομική ισχύ από τις 2 Ιουνίου 2017, κάτι που ισοδυναμεί με διαγραφή €64,3 εκατ.

Ο λόγος που ο κατάλογος θα σταλεί ελλιπής στη Βουλή είναι η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συμβούλευσε το Υπουργείο Εργασίας ότι μπορεί να προωθήσει στη Βουλή τον κατάλογο, χωρίς όμως να καθίσταται δυνατή η έμμεση ή άμεση ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων.

Το υπουργείο, μελετώντας τα στοιχεία, αποφάσισε πως δεν μπορούν να δοθούν τα ονόματα των 111 αυτοτελώς εργαζομένων, καθώς πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και η διαρροή των ονομάτων θα ερχόταν σε σύγκρουση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί πως το 50% των αυτοεργοδοτουμένων είναι αλλοδαποί.

Παράλληλα, από τους 595 εργοδότες που είναι νομικά πρόσωπα, η πλειοψηφία φέρει ως επωνυμία το όνομα των ιδιοκτητών των εταιρειών, με την προσθήκη του «Ltd» στο τέλος, κάτι που παραπέμπει στην ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων.

Ο Υπουργός Εργασίας θα παραθέσει σήμερα επιχειρήματα για να πείσει τα κόμματα για την αναγκαιότητα έγκρισης του νομοσχεδίου. Μεταξύ άλλων, θα ενημερώσει για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι επιχειρήσεις σε περίπτωση που κληθούν να καταβάλουν το σύνολο των μαζεμένων οφειλών.