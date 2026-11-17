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Σε κινητοποίηση βρίσκεται η ΔΑΟΕ-ΥΚΑΝ λόγω της αύξησης των ποσοτήτων ναρκωτικών που επιχειρούν διεθνή κυκλώματα διακίνησης να εισάγουν, μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας.

Μέσα σε μόλις 4 ημέρες, από τις 12 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις 41 κιλά κάνναβης και 19 κοκαΐνης, ενώ τέλη Οκτωβρίου εντοπίστηκαν στις αποσκευές επιβάτη άλλα 28 κιλά μαριχουάνας.

Ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονός πως και τα 69 κιλά κάνναβης που εντοπίστηκαν, σε λιγότερο από ένα μήνα, προέρχονται από την Ταϊλάνδη, από την οποία εισήχθησαν πολύ μεγάλες ποσότητες κάνναβης το 2024.

Χθες το πρωί τα μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος-ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές, ανέκοψαν για έλεγχο 24χρονο από τη Βρετανία, ο οποίος έφτασε από την Ταϊλάνδη, μέσω ενδιάμεσης πτήσης από το Κατάρ.

Κατά τον έλεγχο της ταξιδιωτικής του τσάντας εντοπίστηκαν 34 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάνναβη συνολικού βάρους περίπου 18.5 κιλών. Ο 24χρονος εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διατάγματος κράτησής του

Την περασμένη Παρασκευή, εξάλλου, συνελήφθη 29χρονος από τις ΗΠΑ, όταν στις αποσκευές του εντοπίστηκαν περίπου 19 κιλά κοκαΐνης. Ο ύποπτος έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας με πτήση από τη Μάλτα και στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν 16 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν την κοκαΐνη.

Μία ημέρα προηγουμένως συνελήφθη 27χρονος από τη Βρετανία στις αποσκευές του οποίου εντοπίστηκαν 42 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη συνολικού βάρους 22 κιλών και 500 γραμμαρίων. Ο νεαρός έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από την Μπανγκόκ, μέσω ενδιάμεσης πτήσης από την Ντόχα.

Τέλος, στις 23 Οκτωβρίου συνελήφθη 19χρονος Βρετανός στο αεροδρόμιο όταν στις αποσκευές του εντοπίστηκαν περίπου 28 κιλά κάνναβης. Ο νεαρός είχε φτάσει στο αεροδρόμιο Λάρνακας με πτήση από την από τη Ταϊλάνδη, μέσω Ντουμπάι. Στη βάση πληροφοριών ανακόπηκε για έλεγχο από λειτουργούς του Τελωνείου, που συνεργάστηκαν με μέλη της ΥΚΑΝ.