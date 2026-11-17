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Αριθμός εταιρειών, πρόσωπα ρωσικής καταγωγής και οικονομικά δεδομένα μοιραία τίθενται υπό το μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σε σχέση με τον φερόμενο σχεδιασμό δολοφονίας του Γιώργου Ξιούρουππα.

Ο 44χρονος, αραβικής καταγωγής, επιχειρηματίας, που παρουσιάστηκε από μαρτυρία προσώπου ως «εγκέφαλος» σχεδίου με στόχο τη δολοφονία του προαναφερθέντα Ελληνοκύπριου έναντι €800.000, είναι πρόσωπο με έντονη εταιρική δραστηριότητα στην Κύπρο.

Ο Μπ. Φ. παρουσιάζεται να συμμετέχει σε αριθμό εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου. Σε κάποιες απ΄ αυτές τις νομικές οντότητες παρουσιάζεται ως ο μοναδικός αξιωματούχος, ενώ σε άλλες έχει δευτερεύοντα ρόλο. Ασφαλώς, η σχέση του με εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο κυπριακό μητρώο δεν περιορίζεται σε συμμετοχή στο διοικητικό σχήμα.

Κύπριος από Κουβέιτ

Όπως διαπιστώνεται από τα έγγραφα συγκεκριμένης εταιρείας στην οποία έχει μερίδιο μετοχών, ο 44χρονος δηλώνει ότι είναι Κύπριος υπήκοος, ότι, δηλαδή, έχει πολιτογραφηθεί.

Στο πεδίο «χώρα υπηκοότητας», αναφέρεται η «Κύπρος», ενώ ο Μπ. Φ. εμφανίζεται να είναι κάτοχος και κυπριακού διαβατηρίου. Πάντως, βάσει στοιχείων που έχει η Αστυνομία, ο 44χρονος παρουσιάζεται να κατάγεται από το Κουβέιτ.

Στην ίδια εταιρεία ο Μπ.Φ. παρουσιάζεται να έχει μετοχική συμμετοχή με άλλους τρεις Ρώσους επιχειρηματίες.

Σε ό,τι αφορά τους σκοπούς ίδρυσης της εν λόγω εταιρείας, στο καταστατικό της καταγράφονται τα ακόλουθα: «Η παροχή προς τους πελάτες ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής τεχνολογίας(Information Technology). Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού, συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής τεχνολογίας, υπηρεσιών υποδομής πληροφορικής τεχνολογίας, υπηρεσιών στρατηγικής πληροφορικής τεχνολογίας, γενικών υπηρεσιών πληροφορικής τεχνολογίας οποιουδήποτε τύπου, υπηρεσιών εξόρυξης και ανάλυσης δεδομένων, λειτουργίας υπηρεσιών λογισμικού και κάθε σχετικό ή συνδεδεμένο είδος υπηρεσίας προς τις προαναφερόμενες υπηρεσίες».

Συνοπτικά, ο 44χρονος που πλέον είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εμφανίζεται να συμμετείχε σε συνολικά πέντε εταιρικές οντότητες. Η μία εξ αυτών εμφανίζεται να είναι διαγραμμένη από το 2025 (είχε τον έλεγχό της), από μια από αυτές αποχώρησε, ενώ στις άλλες τρεις παραμένει ενεργός μαζί με άλλα πρόσωπα.

«Οικονομικές έρευνες»

Όλα τα πιο πάνω είναι ενδεικτικά των ερευνών που γίνονται αυτή τη στιγμή από τους ανακριτές-μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Άλλωστε σύμφωνα με τα όσα έθεσε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας αρμόδιος ανακριτής για σκοπούς έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης στο πλαίσιο της υπόθεσης, η ΔΑΟΕ θα κάνει «οικονομικές έρευνες για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα».

Άλλωστε, έχει ξεκαθαριστεί πως βασικός πυλώνας της ΔΑΟΕ είναι οι οικονομικές έρευνες. Σχετικές είναι οι τοποθετήσεις που είχε κάνει ο επικεφαλής της Διεύθυνσης, Χρίστος Ανδρέου, αλλά και ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης τονπερασμένο Οκτώβριο σε παρουσίαση για το ρόλο της ΔΑΟΕ.

Η υπόθεση

Θυμίζουμε ότι ο Ελληνοκύπριος που καταζητείται για την υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκφράσει επιθυμία να επιστρέψει στην Κύπρο και να δώσει εξηγήσεις στην Αστυνομία. Φέρεται να συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι απ΄ όπου επρόκειτο να αναχωρήσει.

Μαρτυρίες που δόθηκαν στην Αστυνομία Κύπρου, παρουσιάζουν τον Μπ. Φ. να είχε ρόλο κεντρικό ρόλο σε φερόμενο σχεδιασμό δολοφονίας του Γιώργου Ξιούρουππα μέσω τοποθέτησης βόμβας σε όχημα που χρησιμοποιούσε. Ο 44χρονος παρουσιάζεται να ήταν ο «εγκέφαλος» σε συμβόλαιο θανάτου ύψους €800.000. Μαρτυρία που παρουσιάστηκε ενώπιον Δικαστηρίου ανέφερε πως στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλεπόταν προκαταβολή €400.000.

Για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση τέσσερα πρόσωπα, ηλικίας 48, 36, 32 και 73 ετών.