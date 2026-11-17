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Οριστικά στο Υπουργείο Γεωργίας παραμένει το Τμήμα Δασών αφού φαίνεται να απέδωσαν οι αντιδράσεις των λειτουργών του για την ένταξή του στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα μετονομαστεί και σε Πολιτικής Προστασίας.

Το θέμα απασχόλησε πρόσφατα σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών με τον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου να ανακοινώνει πως το Τμήμα Δασών δεν θα ενταχθεί τελικά στο Εσωτερικών. Όπως εξήγησε, το Τμήμα Δασών ασχολείται μόνο με την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, ενώ η Πολιτική Προστασία αφορά σεισμούς, φυσικές καταστροφές, τσουνάμι, θεομηνία, έκρηξη κ.ά.

Ως εκ τούτου, στο σχετικό νομοσχέδιο που βρίσκεται στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής για συζήτηση, το Τμήμα Δασών δεν θα περιληφθεί στα τμήματα που θα ενταχθούν κάτω από την ομπρέλα της Πολιτικής Προστασίας. Σε αντίθεση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ο ρόλος της οποίας είναι πολυεπίπεδος και δεν αφορά μόνο την κατάσβεση πυρκαγιών, αλλά αποπαγιδεύσεις εγκλωβισμένων, ερευνών σε σεισμούς και παροχή βοήθειας όπου ζητείται.

Το θέμα της μετονομασίας του υπουργείου Εσωτερικών θα επανέλθει εκ νέου στη Βουλή σύντομα ώστε εντός του 2027, να γίνουν οι αλλαγές που προνοούνται για καλύτερη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημ. 4 Ιουνίου 2025, εγκρίθηκε η ανάπτυξη Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος συνιστά το κεντρικό σύστημα συντονισμού όλων των Τμημάτων και των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα πολιτικής προστασίας. Ο Εθνικός Μηχανισμός έχει ως στόχους:

Την πρόληψη ή μείωση πιθανών επιπτώσεων καταστροφών.

Την καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης, ιδίως μέσω δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Την ευαισθητοποίηση και προετοιμασία του κοινού έναντι καταστροφών.

Την ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων και των εμπλεκόμενων φορέων.

Την ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών σε εθνικό επίπεδο.

Τη διασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής απόκρισης σε περίπτωση καταστροφών, υφιστάμενων ή επαπειλούμενων, μεταξύ άλλων, με τη λήψη μέτρων για την απάμβλυνση των άμεσων συνεπειών τους.

Την αύξηση της διαθεσιμότητας και της χρήσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τις καταστροφές.

Για την προώθηση των πιο πάνω, θα δημιουργηθεί ο Εθνικός Συντονιστής ο οποίος θα είναι επικεφαλής του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και θα έχει την αποκλειστική ευθύνη, σε έκτακτη κατάσταση, του συντονισμού όλων των εμπλεκομένων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση κρίσεων σε ό,τι αφορά τη διασπορά, τις μετακινήσεις και τη διάταξη δυνάμεων κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης της κρίσης, ανεξαρτήτως υπηρεσίας που ανήκουν.

Ασανσέρ τέλος

Στο μεταξύ, σε μια άλλη εξέλιξη, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ενημερώσει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ότι από την 1/1/2027 δεν θα ανταποκρίνεται στις κλήσεις για αποπαγίδευση προσώπων που εγκλωβίζονται σε ασανσέρ.

Όπως δήλωσε στον «Φ» ο Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχει εξουσία να σφραγίζει τα ασανσέρ όταν είναι χαλασμένα και απλά το μόνο που κάνει τώρα είναι να βοηθά στον απεγκλωβισμό ατόμων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρόσθεσε ο κ. Λογγίνος, υπεύθυνες για τον απεγκλωβισμό ατόμων από ασανσέρ είναι οι εταιρείες συντήρησης των ανελκυστήρων, που έχουν και την ευθύνη σφράγισης τους μέχρι να είναι κατάλληλοι προς χρήση.

Με την ισχύουσα πρακτική, όταν ένας πολίτης εγκλωβιστεί σε ανελκυστήρα, ειδοποιείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία όχημα της οποίας με ειδικό πλήρωμα σπεύδει στον χώρο και παρέχει βοήθεια χωρίς χρέωση. Αυτό τυγχάνει εκμετάλλευσης με αποτέλεσμα να μην καλούνται οι εταιρείες συντήρησης αφού θα υπάρχει χρέωση.

Επίσης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία θ’ αρχίσει σύντομα αυτεπάγγελτη έρευνα σε υποστατικά για το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας ή λειτουργούν παράνομα από πλευράς πυροπροστασίας.

Όπως έχει διαπιστωθεί, πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία, εργοστάσια ή μπυραρίες λειτουργούν χωρίς να έχουν εξασφαλίσει προηγουμένως άδεια από το Τμήμα Πυροπροστασίας, με αποτέλεσμα να εξυπακούονται σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια των παρευρισκομένων.