Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ στη διαχείριση κρίσεων, λαμβάνει άλλο χαρακτήρα και δημιουργείται νέα δομή, με μια ομάδα κρούσης, η οποία θα έχει στόχο, πρωτίστως, να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα των πυρκαγιών κατά τρόπο αποτελεσματικό.

ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ το γαλλικό μοντέλο, το υπουργικό συμβούλιο και έχοντας υπόψη το καταστροφικό καλοκαίρι με τη φονική πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού, προχώρησε την περασμένη Τετάρτη και αποφάσισε να θωρακίσει το κράτος μέσα από ένα νέο πλαίσιο δράσης. Όπως ανακοινώθηκε, εφεξής το υπουργείο Εσωτερικών θα στεγάσει τις κρίσιμες υπηρεσίες. Με νέα ονομασία, Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, εντάσσει στις δομές του την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Δασών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου», οι αλλαγές που δρομολογήθηκαν είχαν τύχει επεξεργασίας από τον γαλλικό οργανισμό Expertise France, ο οποίος θεωρείται εξειδικευμένος ενώ στην όλη προσπάθεια αναμένεται να συμβάλει οικονομικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΤΟ νέο μοντέλο έγκειται στη συγκέντρωση των βασικών υπηρεσιών σε ένα υπουργείο, το οποίο θα έχει και το συντονιστικό ρόλο. Τούτο προφανώς και θα λειτουργεί και πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά. Το μέχρι πρότινος μοντέλο, του κατακερματισμού δυνάμεων εκ του αποτελέσματος απέτυχε. Και ήταν τούτο γνωστό προ πολλού.

ΩΣ εκ τούτου, με βάση και τις εισηγήσεις των ειδικών, αλλά υιοθετώντας δοκιμασμένες συνταγές, η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να λειτουργούν οι υπηρεσίες κρούσης και αποτρεπτικά αλλά και στη διάρκεια των πυρκαγιών έγκαιρα και αποτελεσματικά.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα νέο μοντέλο. Η δημιουργία ενός Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας φάνταζε πάντα ως αναγκαιότητα. Δεν έχει δοκιμασθεί στο παρελθόν, αν και είναι σαφές ότι η ανάγκη για τη δημιουργία μιας νέας δομής, δεν είναι τωρινή αλλά χρειαζόταν να γίνει έκπαλαι.

ΘΕΛΟΥΜΕ να πιστεύουμε ότι το νέο εγχείρημα θα δοκιμασθεί και θα πετύχει. Όλα, βέβαια, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε μπροστά σε μια καταστροφή παρόμοια αυτής του καλοκαιριού. Μακάρι ο νέος μηχανισμός να αναδειχθεί περισσότερο ως προς την πρόληψη. Και να λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες με τρόπο που να αποτρέπουν πυρκαγιές.

ΜΕ βάση τα νέα δεδομένα θα υπάρχει ένας γενικός συντονιστής στον οποίο θα καταλήγουν όλα τα δεδομένα. Τι σημαίνει αυτό; Θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα και θα λαμβάνονται αποφάσεις την ώρα της κρίσης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ και αποτελεσματική παρέμβαση θα είναι, όπως αναφέρεται, οι δυο παράμετροι, που θα διέπουν τον μηχανισμό, που δημιουργείται.