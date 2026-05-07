Ευρωπαϊκή αναγνώριση απέσπασε το ψηφιακό πρόγραμμα «Θρησκευτικός Τουρισμός – Προσκυνηματικές Διαδρομές στην Επαρχία Λάρνακας», το οποίο υλοποίησε το Γραφείο Εκκλησιαστικής Διακονίας της Ιεράς Μητρόπολης Τριμυθούντος, καταγράφοντας σημαντική επιτυχία για την Κύπρο στον τομέα της ψηφιακής ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020 (LEADER), με επικεφαλής εταίρο την Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος και εταίρο τον Σύλλογο Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας, μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας – Αμμοχώστου.

Τάφος Αγίου Αθανασίου του Πεντασχοινίτου 9ος αιώνας Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου του Πεντασχοινίτου Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας

Το έργο προβλήθηκε ως παράδειγμα «καλής πρακτικής» στην επίσημη πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και την καινοτομία (EU CAP Network), αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενίσχυση του τουρισμού της υπαίθρου.

Το ψηφιακό πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενημέρωση, ανάδειξη και διεθνή προβολή της χριστιανικής πολιτιστικής κληρονομιάς της επαρχίας Λάρνακας. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που περιλαμβάνει 65 ναούς και πέραν των 500 εκκλησιαστικών κειμηλίων, πολλά εκ των οποίων χρονολογούνται άνω των 800 ετών και παραμένουν ελάχιστα γνωστά στη διεθνή βιβλιογραφία.

Η πλατφόρμα προσφέρει ψηφιακό, διαδραστικό χάρτη στα ελληνικά και αγγλικά, αναλυτικά ιστορικά στοιχεία, καθώς και πάνω από 2.200 φωτογραφίες ναών και κειμηλίων. Παράλληλα, αξιοποιεί τεχνολογία QR Code για άμεση πρόσβαση των επισκεπτών σε πληροφορίες επί τόπου, ενώ οργανώνει δέκα θεματικές προσκυνηματικές διαδρομές.

Το Άγιο Μανδήλιον Τοιχογραφία, τέλος 1200 μ.Χ Παρεκκλήσιο Αρχαγγέλου Κάτω Λεύκαρα

Το πρόγραμμα επιδιώκει την καλλιέργεια χριστιανικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, ενισχύοντας τη διά βίου μάθηση και την ανάδειξη του φυσικού και πνευματικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία του θρησκευτικού τουρισμού ως αναπτυξιακού εργαλείου για την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή.

Το έργο αποτελεί προϊόν γόνιμης συνεργασίας φορέων και επιστημόνων, τους οποίους η Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος ευχαριστεί θερμά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται: στον Σύλλογο Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας, Εταίρο Συνεργασίας, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας και Αμμοχώστου για την έγκριση της πρότασης και την αγαστή συνεργασία στην υλοποίηση, καθώς επίσης και στον συντονιστή του Προγράμματος LEADER κ. Ευάγγελο Κεπόλα, στο Τμήμα Γεωργίας, Κλάδο Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης, Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών – Μονάδα Εφαρμογής, καθώς επίσης και στην κ. Ελένη Μυτιληναίου, Λειτουργό Γεωργίας Α΄, υπεύθυνη για την εφαρμογή του Μέτρου 19 – LEADER.