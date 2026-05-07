Η Κύπρος κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό υπερπληρότητας φυλακών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Ειδικότερα, ο δείκτης πληρότητας των φυλακών στην Κύπρο ανήλθε στο 227,6 το 2024, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ακολούθησαν η Σλοβενία με 134,2 και η Γαλλία με 129,3. Τα χαμηλότερα επίπεδα πληρότητας καταγράφηκαν στην Εσθονία με 49,9, στη Λιθουανία με 67,0 και στο Λουξεμβούργο με 67,4.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Κύπρο ο αριθμός κρατουμένων ανήλθε σε 965 το 2024, έναντι 959 το 2023. Το ποσοστό κρατουμένων ανά 100.000 κατοίκους διαμορφώθηκε σε 99,86 το 2024, παρουσιάζοντας μείωση σε σύγκριση με το 101,04 του 2023.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συνολικός αριθμός κρατουμένων το 2024 ανήλθε σε 508.746, αυξημένος κατά 2% σε σύγκριση με το 2023. Σύμφωνα με τη Eurostat, η τάση των τελευταίων ετών δείχνει αύξηση από το 2020, όταν είχε καταγραφεί το χαμηλότερο επίπεδο με 463.376 κρατούμενους. Από τότε, ο αριθμός των κρατουμένων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 9,8%.

Το 2024 αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο 113 κρατούμενοι ανά 100.000 κατοίκους στην ΕΕ, έναντι 111 το 2023.

Τα υψηλότερα ποσοστά κρατουμένων ανά 100.000 κατοίκους καταγράφηκαν στην Ουγγαρία με 193, στην Πολωνία με 191 και στη Λετονία με 187. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Φινλανδία με 57, στην Ολλανδία με 67 και στη Δανία και τη Γερμανία με 70 η καθεμία.

Σε απόλυτους αριθμούς, το 2024 καταγράφηκαν στη Γαλλία με 80.699 κρατουμένους, στην Πολωνία με 69.850 και στην Ιταλία με 63.524.

ΚΥΠΕ