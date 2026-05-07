Σε ρηχά νερά κυλούσε η χθεσινή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων στη Λευκωσία. Μέχρι τις 11:45, όταν έκανε την εμφάνισή του ο Φειδίας Παναγιώτου.

Η γενικότερη σοβαρότητα που επικρατούσε στον χώρο -μέχρι και ο Χριστόφορος Τορναρίτης δεν έβγαλε ούτε μια κραυγή, όπως μας έχει συνηθίσει- έδωσε αυτόματα τη θέση της στην τρέλα που οι ρυθμοί του Φειδία επιβάλλουν σχεδόν αναπόφευκτα.

Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας συγκέντρωσε αμέσως όλους τους συνυποψηφίους του που βρίσκονταν ήδη εκεί και ξεκίνησε τα γνωστά… «βιντεούθκια».

Στα παραλειπόμενα της χθεσινής του εμφάνισης, και η δυστοκία στην επιλογή των κατάλληλων λέξεων για να εξηγήσει στο κοινό του ότι ήρθε η ώρα του κόμματος του για να υποβάλει υποψηφιότητες.

Παρά το αρχικό… «να δώκουμεν υποψηφιότητα» και μια δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια με το «βάλουμεν», τελικά με τη βοήθεια του κοινού κατέληξε στο… «υποβάλουμε».

