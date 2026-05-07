Στην αύξηση των τελών χρήσης του αεροδρομίου «Μακεδονία» από τη Fraport Greece αποδίδεται η απόφαση που φέρεται να εξετάζει η Ryanair για κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη, στο τέλος της θερινής περιόδου.

Η κίνηση, εφόσον επιβεβαιωθεί, δεν θεωρείται αιφνιδιαστική από όσους παρακολουθούν τη στρατηγική της ιρλανδικής low cost εταιρείας, καθώς η Ryanair έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν το κλείσιμο βάσεων ή την περικοπή δρομολογίων ως μοχλό πίεσης σε διαπραγματεύσεις για το λειτουργικό κόστος σε αεροδρόμια.

Η υπόθεση του αεροδρομίου «Μακεδονία» φαίνεται να εισέρχεται πλέον σε κρίσιμη φάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία ενημέρωσε εργαζομένους της ότι προτίθεται να προχωρήσει στο κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη μετά το τέλος της θερινής περιόδου.

Η Ryanair αναμένεται να παρουσιάσει επισήμως τις θέσεις της την Παρασκευή, σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, όπου η διοίκησή της θα ξεκαθαρίσει τις τελικές της προθέσεις.

Το σενάριο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν αφορά μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικού περιορισμού του πτητικού έργου της εταιρείας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ryanair εξετάζει, από τον Οκτώβριο, να διατηρήσει μόνο λίγες γραμμές από και προς τη Θεσσαλονίκη, κυρίως τις πλέον εμπορικές. Μεταξύ αυτών αναφέρεται σύνδεση με τη Γερμανία, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή διατήρηση δρομολογίων προς Λονδίνο, Μπέργκαμο και Βουκουρέστι.

Την ίδια ώρα, η εικόνα στα συστήματα κρατήσεων δεν επιβεβαιώνει ακόμη πλήρη συρρίκνωση του δικτύου, καθώς έως και τον Δεκέμβριο εμφανίζονται διαθέσιμα δρομολόγια προς περισσότερους από δέκα προορισμούς. Ως εκ τούτου, η τελική εικόνα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Σήμερα, η Ryanair αποτελεί έναν από τους βασικούς αερομεταφορείς του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης. Διατηρεί τρία αεροσκάφη στη βάση της πόλης και έχει σημαντική συμβολή στη διεθνή συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης.

Σε περιόδους αιχμής, η εταιρεία πραγματοποιεί περισσότερες από 30 πτήσεις ημερησίως, γεγονός που εξηγεί την ανησυχία που έχει προκαλέσει το ενδεχόμενο αποχώρησης σε τοπική αυτοδιοίκηση, τουριστικούς φορείς και επιχειρηματική κοινότητα.

Το βασικό επιχείρημα της Ryanair αφορά την αύξηση των τελών στο αεροδρόμιο που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Από την πλευρά της, η Fraport υποστηρίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για πρόθεση κλεισίματος της βάσης.

Κύκλοι της Fraport Greece επισημαίνουν ότι οι χρεώσεις είναι ρυθμιζόμενες, εφαρμόζονται οριζόντια σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και προκύπτουν από την ετήσια αναπροσαρμογή που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης λόγω πληθωρισμού.

Η υπόθεση παραμένει, πάντως, σε μεγάλο βαθμό στο πεδίο των ανεπίσημων διαρροών, παρά τις πληροφορίες περί ενημέρωσης εργαζομένων. Η ασάφεια αυτή οδήγησε τους φορείς της Θεσσαλονίκης να ζητήσουν άμεση ενημέρωση από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Η πιθανή αποχώρηση της βάσης έχει ήδη προκαλέσει κινητοποίηση στην πόλη. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, συγκάλεσε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικών φορέων, επιμελητηρίων και του τουριστικού κλάδου.

Στόχος της σύσκεψης ήταν να υπάρξει ενιαία γραμμή απέναντι στο ενδεχόμενο περιορισμού της παρουσίας της Ryanair. Ο δήμαρχος κάλεσε Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβιασμένες αποφάσεις, τονίζοντας ότι η πόλη δεν μπορεί να είναι «όμηρος ιδιωτικών εταιρειών».

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής προς τη Fraport, με αίτημα να αναλάβει πρωτοβουλία για άμεση έναρξη ή συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, ώστε να αποφευχθεί αρνητική εξέλιξη για το αεροδρόμιο και τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, οι φορείς ζητούν παρέμβαση από τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού. Συγκροτήθηκε επίσης επιτροπή που θα συντονίσει τις επόμενες κινήσεις και τις επαφές με την κυβέρνηση και τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Η Ryanair έχει ακολουθήσει ανάλογη τακτική και στο παρελθόν. Το κλείσιμο βάσεων ή η απειλή αποχώρησης από αεροδρόμια αποτελεί γνωστή πρακτική της εταιρείας όταν θεωρεί ότι το κόστος λειτουργίας δεν συμβαδίζει με το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Στην Ελλάδα είχαν προηγηθεί αντίστοιχες κινήσεις στα Χανιά και στην Κω, χωρίς τότε να υπάρξει ουσιαστική κατάρρευση της επιβατικής κίνησης στους συγκεκριμένους προορισμούς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εταιρεία έχει επίσης προχωρήσει σε περικοπές ή κλεισίματα βάσεων σε αγορές όπου διαφωνούσε με τα τέλη ή το λειτουργικό κόστος.

Capital.gr