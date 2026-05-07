Μείωση 8,9% κατέγραψαν οι παραδόσεις μπίρας τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο παραδόθηκαν 3,4 εκατ. λίτρα μπίρας, σε σύγκριση με 3,7 εκατ. λίτρα τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η πτώση αποδίδεται τόσο στη μείωση των παραδόσεων στην εγχώρια αγορά όσο και στη σημαντική υποχώρηση των εξαγωγών.

Στην εγχώρια αγορά, οι παραδόσεις μπίρας μειώθηκαν κατά 3,3% σε ετήσια βάση.

Μεγαλύτερη ήταν η μείωση στις εξαγωγές μπίρας, οι οποίες υποχώρησαν κατά 57% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025.

Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, οι παραδόσεις μπίρας παρουσίασαν σημαντική αύξηση, καθώς ενισχύθηκαν κατά 45% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.