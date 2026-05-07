Η κλεψύδρα γύρισε πλέον ανάποδα και η άμμος άρχισε να τρέχει σε αντίστροφη πορεία. Η ώρα των εκλογών πλησιάζει και το εναρκτήριο λάκτισμα θα δοθεί και επίσημα με την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που είναι και ο επόμενος σταθμός στον δρόμο προς την κάλπη.

Αυτό εκτός απροόπτου και ενστάσεων, αναμένεται να γίνει το αργότερο μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου, με το εκλογικό σκηνικό να παίρνει και επίσημα την τελική του μορφή.

Χθες πάντως είχαμε μια πρώτη παγκύπρια αποκάλυψη με την υποβολή των υποψηφιοτήτων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Μια διαδικασία η οποία έστειλε αρκετά μηνύματα όχι μόνο σε σχέση με τον τεράστιο αριθμό υποψηφίων και τον μεγάλο αριθμό εκλογικών συνδυασμών, αλλά και από το προφίλ, τις δηλώσεις και μη δηλώσεις των υποψηφίων και των πολιτικών σχηματισμών που βρέθηκαν χθες στους κατά τόπους χώρους υποβολής υποψηφιοτήτων.

Τα πολιτικά μηνύματα

Η χθεσινή μέρα ήταν και μια πρώτη οπτική αποτύπωση της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού. Εικόνες που προετοιμάζουν ή και προϊδεάζουν για το πώς μπορεί να εξελιχθεί ο πολιτικός βίος στην Κύπρο, χτυπώντας και καμπανάκι κινδύνου για το πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα ως αποτέλεσμα της κάλπης και το ποια Βουλή θα μπορούσαμε να έχουμε.

Μέσα από τις δηλώσεις τους, οι πολιτικοί αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων, επιχείρησαν να στείλουν πολιτικά μηνύματα και να αναδείξουν διλήμματα για την επόμενη μέρα.

Μετά και την υποβολή των υποψηφιοτήτων, τα κόμματα μπαίνουν πλέον στο τελικό στάδιο, κορυφώνοντας την προεκλογική τους και έχοντας σαφής και ξεκάθαρους στόχους.

ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι, χτυπούν στη συσπείρωση με κινητοποίηση παραδοσιακών ψηφοφόρων τους. Το ΕΛΑΜ, εκτός από την δική του συσπείρωση, στοχεύει στην διατήρηση των εισροών που είχε από άλλα κόμματα και ταυτόχρονα σε περιορισμό των διαρροών του προς νεοφανείς κομματικούς σχηματισμούς.

Απ’ εκεί και πέρα, το Volt επιδιώκει επίσημη είσοδο στην Βουλή, το Άλμα δυναμικό μπάσιμο στο πολιτικό σκηνικό και η Άμεση Δημοκρατία τη… νέα τάξη πραγμάτων ως μια ετεροχρονισμένη αντιγραφή του μοντέλου του κινήματος των Πέντε Αστέρων της Ιταλίας.

Το ΔΕΚ έπαιξε με τον πατριωτισμό και την αντίσταση στη νέα τάξη πραγμάτων, η ΔΗΜΑΛ με τη λύση ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το Κυπριακό, το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών με την υπεράσπιση των αιτημάτων του και ο κάθε ανεξάρτητος με τα δικά του και τις δικές τους προτάσεις.

753 υποψηφιότητες και 19 συνδυασμοί

Ρεκόρ υποψηφιοτήτων και συνδυασμών κατατέθηκαν την Τετάρτη για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών, Ελίκκο Ηλία. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 753 υποψηφιότητες και 19 συνδυασμοί.

«Σήμερα υποβλήθηκαν στους Εφόρους Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές που θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου 2026. Υποβλήθηκαν συνολικά 753 υποψηφιότητες, περίπου 100 περισσότερες από τις περασμένες Βουλευτικές Εκλογές, εκ των οποίων 744 αφορούν κομματικούς συνδυασμούς και 9 αφορούν μεμονωμένους υποψήφιους ή υποψήφιες», ανέφερε.

Ο κ. Ηλία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για αριθμό ρεκόρ και σε υποψηφιότητες και σε συνδυασμούς. «Ο προηγούμενος μεγαλύτερος αριθμός που είχαμε ήταν στις Βουλευτικές Εκλογές του 2021. Τότε ήταν 15 κομματικοί συνδυασμοί, τώρα έχουμε 19 και τώρα έχουμε 102 περισσότερους υποψήφιους από όσους είχαμε το 2021».

Τα 19 πολιτικά κόμματα που υπέβαλαν υποψηφιότητα είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο πολιτικών κομμάτων. Ο Έφορος τα παρέθεσε με αλφαβητική σειρά.

Πρόκειται για το Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα, ΑΚΕΛ-Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, Ακροαριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός, Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο, Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, Βολτ Κύπρου, Δημοκρατική Αλλαγή, Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα-ΔΕΚ, Δημοκρατικό Κόμμα, Δημοκρατικός Συναγερμός, ΕΔΕΚ-Σοσιαλιστικό Κόμμα, Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο-ΕΛΑΜ, Ενεργοί Πολίτες-Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Λαϊκός Αγώνας Ελευθερία, Πατριωτικό Μέτωπο Λακεδαιμόνιοι, Σήκου Πάνω και Πράσινο Κόμμα της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Έφορο, 529 υποψηφιότητες ή 70,3% αφορούν άντρες και 224 υποψηφιότητες ή 29,7% γυναίκες.

Κάποιοι συνδυασμοί κατέρχονται στις εκλογές με πλήρη ψηφοδέλτια, με αριθμό υποψηφίων ίσο με τον αριθμό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, ενώ κάποιοι συνδυασμοί συμμετέχουν με συγκεκριμένους υποψήφιους ή μόνο σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες.

«Υποβλήθηκαν επίσης κοντά μου, υπό την ιδιότητά μου ως Εφόρου Εκλογής των Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων, δηλαδή των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων, οι υποψηφιότητες για τις εκλογές ανάδειξης των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων», ανέφερε ο Έφορος.

Συγκεκριμένα, είπε ότι για τη θρησκευτική ομάδα των Μαρωνιτών υποβλήθηκαν δύο υποψηφιότητες, από τους Μάριο Μαυρίδη και Πέτρο Νακούζη, κι επομένως, είπε, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν εκλογές για τους εκπροσώπους αυτής της ομάδας.

Για τη θρησκευτική ομάδα των Αρμενίων υποβλήθηκε μία υποψηφιότητα από τον Βαρτκές Μαχτεσιάν και για τη θρησκευτική ομάδα των Λατίνων, επίσης υποβλήθηκε μία υποψηφιότητα από την Αντωνέλλα Λύδια Μαντοβάνη.

Σύμφωνα με τον Έφορο, αν δεν υπάρξει ένσταση εντός των επόμενων 24 ωρών, ή μετά την εξέταση των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν, ο Έφορος θα προχωρήσει στην ανάδειξη των αντιπροσώπων των Λατίνων και των Αρμενίων ως εκλεγέντες, αφού κατέρχονται άνευ ανθυποψηφίου.

Ερωτηθείς για θέματα που είχαν τεθεί για εξέταση των προσόντων εκλογιμότητας συγκεκριμένων υποψηφίων, ο κ. Ηλία είπε ότι όσα ζητήματα έχουν τεθεί ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας έχουν ξεκαθαρίσει και δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα.

Ο Έφορος διευκρίνισε ότι από κάποια δημοσιεύματα και επιστολές που έφτασαν στο Υπουργείο, ξεκίνησε εδώ και μέρες ο προκαταρκτικός έλεγχος με τη Νομική Υπηρεσία. Ο έλεγχος αφορούσε 10-12 υποψήφιους, για τους οποίους σε όλες τις περιπτώσεις η Νομική Υπηρεσία συμβούλευσε ότι δικαιούνται να είναι υποψήφιοι.

«Ξεκινήσαμε από τώρα να δεχόμαστε ενστάσεις. Δυνατόν να υπάρχουν. Εύχομαι να μην υπάρχουν. Αν υπάρχουν, όμως, έχουμε μια στενή συνεργασία, τόσο με την Αστυνομία, όσο και με τη Νομική Υπηρεσία και θα εξετάσουμε τα οποιαδήποτε ζητήματα προκύψουν άμεσα», είπε.

Εξάλλου, σημείωσε, σημειώθηκαν και κάποιες απουσίες, με υποψήφιους που απέσυραν το ενδιαφέρον τους ή αντικαταστάθηκαν από το κόμμα τους.

Οι υποψηφιότητες θα οριστικοποιηθούν μετά την υποβολή τυχόν ενστάσεων και την απόφαση επί αυτών.

Στις 9 Μαΐου αρχίζει η εκτύπωση των ψηφοδελτίων

Στόχος, είπε ο Έφορος, είναι εντός 2-3 ημερών να αρχίσει η εκτύπωση των ψηφοδελτίων. «Είμαστε σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του Κυβερνητικού Τυπογραφείου και ο προγραμματισμός είναι στις 9 Μαΐου να ξεκινήσουμε την εκτύπωση των ψηφοδελτίων», είπε.