Με καθυστέρηση χρόνων άρχισε να διερευνάται η υπόθεση του ενδεχόμενου ασυμβίβαστου (το 2018 αναδείχθηκε) με κατηγορούμενο τον τέως πρόεδρο της ΚΟΠ, Γιώργο Κούμα, θα καθυστερήσει και να εκδικαστεί.

Αυτό φαίνεται μετά και από τη χθεσινή δικάσιμο στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Ο κ. Κούμας δήλωσε μη παραδοχή στις 25 κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ο Δικαστής, Χαράλαμπος-Μάριος Καραπατάκης, όρισε την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας για τις 23 Νοεμβρίου του 2026 (10:30). Είναι προφανές πως αυτό έχει να κάνει με το φόρτο του Επαρχιακού Δικαστηρίου και είναι ενδεικτικό των ρυθμών απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο γενικότερα.

Η χθεσινή διαδικασία για απάντηση στις 25 κατηγορίες με τις οποίες είναι αντιμέτωπος (23 αφορούν ασυμβίβαστο και δύο νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) άρχισε λίγο μετά τις 10:00, αν και ήταν αρχικά προγραμματισμέβη για τις 08:30.

Προσπαθώντας να λάβουμε απαντήσεις για την καθυστέρηση, μας αναφέρθηκε από την υπεράσπιση του κ. Κούμα πως είχε ειδοποιηθεί από το Δικαστήριο για την έναρξη της διαδικασίας κατά τη συγκεκριμένη ώρα. Να σημειωθεί ότι, ο κ. Κούμας και οι δικηγόροι του προσήλθαν στους χώρους των Δικαστηρίων λίγο πριν τις 10:00.

Όπως είναι γνωστό, ο τέως πρόεδρος της ΚΟΠ αντιμετωπίζει 23 κατηγορίες που αφορούν τις ιδιότητές του και το ασυμβίβαστο για το οποίο κατηγορείται, αλλά και δυο κατηγορίες που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα το ποσό των €6.562.447.

Οι κατηγορίες αφορούν στα αξιώματα που είχε στην ΚΟΠ (αναπληρωτής πρόεδρος και μετέπειτα πρόεδρος) και το γεγονός ότι ήταν μέτοχος δυο εταιρειών, της TRIPLE AAA PRODUCTIONS LIMITED και της TRIPLE AAA VILLAGE STUDIOS LTD.

Έχοντας, λοιπόν, αυτές τις δυο ιδιότητες ο κ. Κούμας συνεργαζόταν ταυτόχρονα με διάφορους φορείς για παραγωγή τηλεοπτικών αγώνων, μεταδόσεων και συναφείς υπηρεσίες (livestreaming κλπ). Εκεί αποδίδεται το όποιο ασυμβίβαστο προέκυπτε που απαγορεύει να αποκομίζεις οικονομικά οφέλη από τον αθλητισμό και να διατηρείς την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα.

Χθες, εξάλλου, οι δικηγόροι υπεράσπισης του κ. Κούμα, Χρίστος Τριανταφυλλίδης και Μάριος Ορφανίδης, είχαν κάνει διευθετήσεις ώστε να καταχωρήσουν αίτηση για άδεια έκδοσης προνομιακού εντάλματος Certiorari.

Το νομικό αυτό διάβημα στο Ανώτατο Δικαστήριο αποσκοπεί στην ακύρωση του διατάγματος παγοποίησης περιουσίας του κ. Κούμα που αντιστοιχεί σε €3,4 εκατ.

Το διάταγμα με το οποίο δεσμεύτηκε η περιουσία εκδόθηκε στις 17 Απριλίου, όπως είχε αποκαλύψει η ιστοσελίδα του ομίλου μας, philenews. Όπως σημειώναμε στα μέσα του περασμένου μήνα, η δεσμευθείσα περιουσία αφορά σε ακίνητα και χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς εντός Κύπρου. Το σχετικό διάταγμα εκδόθηκε στο πλαίσιο της σε βάρος του υπόθεσης που καταχωρίσθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και αφορά το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο ενόσω ήταν αξιωματούχος της ΚΟΠ.

Όπως έγκυρα πληροφορείται ο «Φ», τα περιουσιακά στοιχεία που παγοποιήθηκαν είναι τεμάχια γης (οικόπεδα και χωράφια) σε Παραλίμνι και Λάρνακα, καθώς και τραπεζικοί λογαριασμοί. Κάποια εκ των ακινήτων που έχουν δεσμευτεί, σύμφωνα πάντα με πηγή της εφημερίδας μας, ήταν εγγεγραμμένα σε εταιρείες συμφερόντων του.