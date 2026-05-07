Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, απάντησε με αιχμηρό τρόπο στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για προσωρινή αναστολή της λεγόμενης «Επιχείρησης Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του, ο Γκαλιμπάφ σχολίασε δηκτικά την εξέλιξη, γράφοντας: «Η Επιχείρηση εμπιστεύσου με αδερφέ τελείωσε. Επιστροφή στη ρουτίνα με την “Επιχείρηση Fauxios”».

Operation Trust Me Bro failed. Now back to routine with Operation Fauxios. May 6, 2026

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι η «Επιχείρηση Ελευθερία», μια σύντομη αμερικανική πρωτοβουλία με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά, τίθεται σε προσωρινή παύση, προκειμένου να δοθεί χώρος σε διπλωματικές διεργασίες με την Τεχεράνη.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει ενεργός και θα συνεχιστεί κανονικά, διατηρώντας την πίεση προς την ιρανική πλευρά παρά την παύση της συγκεκριμένης επιχείρησης.

ertnews.gr