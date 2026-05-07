Υπέβαλε αίτημα για πολιτογράφηση ενώ ήταν ανήλικη, τώρα ενηλικιώθηκε και ακόμα απάντηση δεν πήρε. Τα 16χρόνια που περιμένει κρίθηκαν πολλά από το Δικαστήριο που αποφάσισε ότι η παράλειψη του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού να της δώσει απάντηση είναι άκυρη και δίνεται η διαταγή όπως της απαντήσουν στο αίτημά της.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, η αιτήτρια ήταν ανήλικη, υπήκοος Ιορδανίας, γεννηθείσα στην Ντόχα του Κατάρ. Ο πατέρας της είναι υπήκοος Ιορδανίας, ενώ η μητέρα της, απέκτησε την Κυπριακή υπηκοότητα, λόγω καταγωγής και είναι κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου. Η αιτήτρια, δια μέσω της μητέρας της, υπέβαλε στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, αίτηση ημερομηνίας 5.7.2010, για εγγραφή της ως Κύπρια πολίτιδα, προκειμένου να λάβει κυπριακή υπηκοότητα, ως τέκνο Κύπριας πολίτιδας. Έκτοτε δεν υπήρξε οποιαδήποτε ανταπόκριση εκ μέρους της διοίκησης. Στις 10.3.2022, η αιτήτρια καταχώρισε στο Διοικητικό Δικαστήριο προσφυγή, στηριζόμενη επί του Άρθρου 146 του Συντάγματος, αξιώνοντας ακύρωση της συνεχιζόμενης παράλειψης των καθ’ ων η αίτηση να εξετάσουν και να απαντήσουν στο αίτημά της.

Η πλευρά της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει διερεύνηση των εγγράφων και πιστοποιητικών γέννησης που εκδίδουν οι Αρχές αραβικών χωρών, οι οποίες εκδίδουν αυτά τα έγγραφα, στη βάση των πληροφοριών που τους δίδουν οι ίδιοι οι αιτητές και όχι βάσει των στοιχείων και εγγράφων που οι Αρχές διαθέτουν. Είναι γι’ αυτό το λόγο που η εξέταση αυτής της φύσεως αιτήσεων, είναι όχι μόνον δυσχερής, αλλά και χρονοβόρα, ενώ υπέδειξε πως η εξέταση συνεχίζεται.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, 16 χρόνια μετά, εξακολουθεί να εκκρεμεί η εξέταση της αίτησης και ουσιαστικά διαφώνησε με τη θέση της Δημοκρατίας, πως η εξέταση των εγγράφων και στοιχείων που δόθηκαν από την αιτήτρια, ακόμα συνεχίζεται. Όπως σημειώνεται, ο διοικητικός φάκελος δεν περιέχει κανένα άλλο έγγραφο πέραν από την υποβληθείσα αίτηση και τα έγγραφα που την συνοδεύουν, επιστολή του δικηγόρου ημερομηνίας 9.3.2015 που ζητά πληροφόρηση και απάντηση επί του αιτήματος, καθώς επίσης και την υπό εκδίκαση αίτηση ακυρώσεως και έκθεση γεγονότων. Συνεπώς, δεν ευσταθεί η θέση της Δημοκρατίας πως η εξέταση της αιτήσεως, εγγράφων και αρχείων, συνεχίζεται, τονίζει το Δικαστήριο.

Η κρίση του Δικαστηρίου ότι η αδικαιολόγητα διαρρεύσασα περίοδος των 16 χρόνων από την υποβολή της αιτήσεως, σε συνάρτηση με την απουσία οποιασδήποτε διερεύνησης προς συλλογή στοιχείων και αρχείων για την εξέτασή της, ευλόγως οδηγεί σε κρίση πως το αρμόδιο διοικητικό όργανο, ήτοι το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού, δεν άσκησε την αρμοδιότητά του εντός εύλογου χρόνου, ως όφειλε να δράσει και διαπιστώνεται παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας, ήτοι απάντησης επί της αιτήσεως ημερομηνίας 5.7.2010.

«Υπό το φως των πιο πάνω, η προσφυγή επιτυγχάνει. Η παράλειψη των καθ’ ων η αίτηση να απαντήσουν επί της αιτήσεως της αιτήτριας, κηρύσσεται άκυρη και παν το παραληφθέν δέον όπως εκτελεστεί», κατέληξε το Δικαστήριο.