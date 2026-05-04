Νέα τροπή λαμβάνει πλέον η συγκλονιστική υπόθεση που έφερε στο φως το philenews στις 20 Απριλίου και αφορά την σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης στη Λεμεσό η οποία γέννησε πριν από μερικούς μήνες ένα υγιές βρέφος, υποστηρίζοντας ότι η σύλληψη προήλθε από βιασμό.

Για την υπόθεση, όπως είχαμε γράψει, η Αστυνομία είχε προχωρήσει στη σύλληψη 19χρονου Σύρου, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου και τέθηκε υπό κράτηση. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές της ιστοσελίδας μας, ο ύποπτος μέσω του δικηγόρου του, υποστήριξε ότι είναι ανήλικος και όχι ενήλικος, όπως αρχικά παρουσιάστηκε από την Αστυνομία. Μάλιστα, προς υποστήριξη του ισχυρισμού του, προσκόμισε διάφορα πιστοποιητικά που έφεραν συγκεκριμένη ημερομηνία γέννησης και σφραγίδες αρμόδιας κυβερνητικής υπηρεσίας.

Η υπόθεση αρχικά καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο προκειμένου να παραπεμφθεί στο Κακουργιοδικείο ως υπόθεση με ενήλικο κατηγορούμενο. Μετά, όμως, από την προαναφερθείσα εξέλιξη, δόθηκαν οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία όπως η υπόθεση καταχωρηθεί στο Τριμελές Δικαστήριο Παίδων στη Λεμεσό.

Σήμερα (4/5), ο 17χρονος κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου Παίδων, όπου καταχωρήθηκε η υπόθεση και ορίστηκε για ακρόαση στο τέλος Μαΐου. Λόγω της ηλικίας του κατηγορούμενου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση με αξιόχρεο εγγυητή ύψους €10.000, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, να παρουσιάζεται καθημερινά σε αστυνομικό σταθμό, ενώ εκδόθηκε διάταγμα να μην πλησιάζει ούτε να επικοινωνεί με την παραπονούμενη.

Ο 17χρονος αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, βιασμό, απαγωγή με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό, απειλή και μαχαιροφορία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είναι ο πατέρας του παιδιού της ανήλικης και αρνείται ότι τη βίασε. Σημειώνεται ότι έχουν ληφθεί δείγματα γενετικού υλικού (DNA) τόσο από τον ίδιο όσο και από το βρέφος, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι ο βιολογικός πατέρας.

Θυμίζουμε ότι στις 5 Νοεμβρίου 2025, η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού με αφόρητους πόνους. Κατά την εξέταση στις Πρώτες Βοήθειες, διαπιστώθηκε ότι η ανήλικη ήταν έγκυος 34 εβδομάδων. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στον τοκετό, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσαν την Αστυνομία. Αμέσως, κινητοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Η ανήλικη, αφού εξήλθε από το Νοσοκομείο, μεταφέρθηκε στο «Σπίτι του Παιδιού», όπου αρχικά υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι το παιδί προήλθε από βιασμό, δίνοντας κάποιες ελάχιστες περιγραφές.

Τον Ιανουάριο του 2026, σε νέα συνέντευξη, η ανήλικη έδωσε νέα εκδοχή των γεγονότων, λέγοντας ότι το περιστατικό συνέβη κοντά σε περίπτερο στη γειτονιά της, όπου την προσέγγισε άγνωστος Σύρος. Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, την μετέφερε σε απόμερο σημείο στη Λεμεσό, όπου τη βίασε.

Ακολούθησαν κάποιες εξετάσεις και η ανήλικη, σύμφωνα με πληροφορίες μας, κλήθηκε να παραχωρήσει νέα συνέντευξη, όπου έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση. Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι βρισκόταν σε πάρκο κοντά στο σπίτι της μαζί με μία άλλη ανήλικη, όταν πλησίασε ένας άνδρας, ο οποίος την οδήγησε στο αυτοκίνητό του.

Αρχικά, η συμπεριφορά του ήταν φιλική προς εκείνη, ωστόσο, στη συνέχεια κλείδωσε τις πόρτες του αυτοκινήτου, την μετέφερε σε απόμερη περιοχή, και της πρόσφερε ένα ενεργειακό ποτό και αργότερα ένα μπισκότο. Η ανήλικη αφού τα κατανάλωσε δεν θυμάται ακριβώς τι συνέβη. Ωστόσο, συνειδητοποίησε αργότερα ότι είχε έρθει σε σεξουαλική επαφή με το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Μετά και τις τρεις συνεντεύξεις της ανήλικης, οι ανακριτές της υπόθεσης προχώρησαν σε ενδελεχείς έρευνες και εξετάσεις, καταλήγοντας στον εντοπισμό του 17χρονου κατηγορούμενου.