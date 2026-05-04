Η συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ συνιστά «βρώμικη συμμαχία κατά των Τούρκων», υποστήριξε ο «υπέξ» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, λέγοντας ότι «η ελληνοκυπριακή πλευρά θα το μετανιώσει βαθιά στο κοντινό μέλλον».

Σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα «Σαμπάχ», ο Ερτουγρούλογλου ισχυρίζεται ότι οι κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσαν να μετατρέψουν το νησί σε «δαχτυλίδι φωτιάς», αποτράπηκαν χάρη στις «ορθολογικές κινήσεις» της Τουρκίας και του ψευδοκράτους.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι υπάρχει σύγκλιση συμφερόντων μεταξύ Ισραήλ και ελληνοκυπριακής πλευράς, αναφέροντας ότι «όπως υπάρχει εμμονή με τις ‘υποσχεμένες γαίες’ στη σιωνιστική σκέψη, έτσι και οι υποστηρικτές της ‘Μεγάλης Ιδέας’ επιδιώκουν την ανασύσταση της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Παρόμοιες αναφορές περί «υποσχεμένων γαιών» και Κύπρου έχει διατυπώσει και σε άλλες παρεμβάσεις του, συνδέοντας τη στενή συνεργασία Ισραήλ–Κυπριακής Δημοκρατίας με γεωπολιτικές επιδιώξεις στην περιοχή.

Ο κ. Ερτουγρούλογλου αναφέρεται και στην ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στο νησί, υποστηρίζοντας ότι η αποστολή μαχητικών F-16 και συστημάτων αεράμυνας «ενίσχυσε το αίσθημα ασφάλειας» στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Αντίστοιχα, έχει δηλώσει ότι η ασφάλεια του ψευδοκράτους εξαρτάται άμεσα από τη στήριξη της Άγκυρας και τη στρατιωτική της παρουσία.

«Είδαμε τον ενθουσιασμό του λαού, το γιορτάσαμε. Η μητέρα πατρίδα έδειξε ότι δεν θα μας αφήσει ποτέ μόνους», υποστηρίζει.

Για το Κυπριακό, ο Ερτουγρούλογλου υποστηρίζει ότι πρόκειται για «ζήτημα καθεστώτος», επιμένοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι αντιμετωπίζονται άνισα. «Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ ίσων», ισχυρίζεται, προσθέτοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «οι άνισοι δεν μπορούν να φύγουν από το τραπέζι ως ίσοι».

Ο ίδιος ισχυρίζεται ακόμη ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά «ζει σε διαφορετικό κόσμο», επικρίνοντας τις αντιδράσεις για την παρουσία τουρκικών μαχητικών στο νησί.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η αποτρεπτική ισχύς της Τουρκίας «εμποδίζει νέα περιπέτεια ή επανάληψη βίας κατά των Τούρκων», ενώ αναφέρεται και στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η χρήση τους από δυτικές δυνάμεις καθιστά το νησί πιθανό στόχο σε περιόδους κρίσεων.

Ο Ερτουγρούλογλου υποστηρίζει ότι στην ελληνοκυπριακή πλευρά προβάλλεται η ΕΟΚΑ «ως κάτι άξιο επαίνου», κάνοντας λόγο για τελετές και αναφορές που, κατά τον ίδιο, προκαλούν ανησυχία.

ΚΥΠΕ