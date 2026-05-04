Πώς η Grant Thornton Κύπρου συμβάλλει, κ. Ιωάννου, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον;

Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις στην Κύπρο έχουν κληθεί να λειτουργήσουν μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών και αυξημένης αβεβαιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανθεκτικότητα δεν είναι κάτι θεωρητικό αλλά είναι καθημερινή ανάγκη.

Ο δικός μας ρόλος είναι να βοηθούμε τους οργανισμούς να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν, αλλά και των επιλογών που έχουν μπροστά τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν εστιάζουμε μόνο σε μεμονωμένα ζητήματα, αλλά προσπαθούμε να δούμε τη συνολική εικόνα, μέσα από υπηρεσίες φορολογίας, υπηρεσίες συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων και τεχνολογίας.

Η πραγματική αξία, κατά την άποψή μου, βρίσκεται στο να μπορείς να στηρίξεις μια επιχείρηση όχι μόνο τη δεδομένη στιγμή, αλλά και να τη θωρακίσεις με γνώμονα το “αύριο”. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε στην πράξη, λειτουργώντας ως συνεργάτες που συμβάλλουν στη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των πελατών μας.

Πώς έχει επηρεάσει η συνεργασία με την Grant Thornton Ηνωμένου Βασιλείου τον τρόπο που λειτουργείτε και αναπτύσσεστε ως οργανισμός;

Είναι σημαντικό να πούμε ότι η συνεργασία μας με την Grant Thornton Ηνωμένου Βασιλείου δεν ξεκίνησε με την στρατηγική τους επένδυση τον Αύγουστο του 2024. Ήταν κάτι που χτιζόταν σταδιακά μέσα από κοινά έργα, συνεργασία ομάδων και μια κοινή αντίληψη για το πώς θέλουμε να εξελισσόμαστε ως οργανισμοί.

Η επένδυση ουσιαστικά ήρθε να ενισχύσει αυτή τη σχέση και να της δώσει πιο σταθερή βάση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πιο στενή συνεργασία, μεγαλύτερη διασύνδεση με το δίκτυο και συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Πλέον πλησιάζουμε τα δύο χρόνια από την επένδυση και μπορούμε να πούμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι ο αντίκτυπος είναι ουσιαστικός. Αυτό που έχει αλλάξει περισσότερο, είναι ο τρόπος που λειτουργούμε συνολικά ως οργανισμός: πιο συνδεδεμένα, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε και σε διεθνές επίπεδο.

Πώς εξελίσσει η Grant Thornton Κύπρου τις υπηρεσίες της ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων;

Οι ανάγκες των επιχειρήσεων σήμερα έχουν αλλάξει σημαντικά και αυτό μας οδηγεί να επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς τον τρόπο που δουλεύουμε. Οι πελάτες μας δεν αναζητούν πλέον μόνο εξειδικευμένη γνώση σε έναν τομέα, αλλά πιο συνολική καθοδήγηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε επενδύσει σε τομείς που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η διαχείριση ψηφιακού κινδύνου και η βιωσιμότητα. Παράλληλα, έχουμε ενισχύσει υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού και τις διεθνείς δομές, καθώς η κινητικότητα ταλέντου και επενδύσεων αυξάνεται.

Για εμένα, το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να βλέπουμε λίγο πιο μπροστά. Να μην περιμένουμε απλώς να διαμορφωθεί η ανάγκη, αλλά να τοποθετούμαστε έγκαιρα, δημιουργώντας ουσιαστική και μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας.

Ποιοι τομείς της κυπριακής οικονομίας παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης;

Η κυπριακή οικονομία έχει ήδη ισχυρούς και δοκιμασμένους πυλώνες, όπως ο τουρισμός και οι επαγγελματικές υπηρεσίες. Ωστόσο, πιστεύω ότι το επόμενο στάδιο ανάπτυξης θα προέλθει μέσα από τη διαφοροποίηση και την ενίσχυση τομέων που έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και προοπτική στο χρόνο.

Τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία και την καινοτομία παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις επενδύουν ολοένα και περισσότερο στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα, η πράσινη οικονομία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, τόσο λόγω των ευρωπαϊκών πολιτικών όσο και λόγω της ανάγκης για βιώσιμη ανάπτυξη.

Θεωρώ επίσης ότι η ναυτιλία και ευρύτερα η γαλάζια οικονομία αποτελούν φυσική εξέλιξη για τη χώρα, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία.

Ταυτόχρονα, βλέπουμε αυξανόμενο ενδιαφέρον για πιο εξειδικευμένες δραστηριότητες, όπως τα family offices και οι διεθνείς επενδυτικές δομές, που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ της Κύπρου.

Για να αξιοποιηθούν όμως αυτές οι ευκαιρίες, απαιτείται συνέπεια και μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Η ενίσχυση των υποδομών, η ανάπτυξη ταλέντου και η μείωση της γραφειοκρατίας θα είναι καθοριστικοί παράγοντες. Αν κινηθούμε με σαφή στρατηγική, πιστεύω ότι η Κύπρος μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τη θέση της ως ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κέντρο.

Ποιος είναι ο ρόλος της ηγεσίας στη διαμόρφωση και διατήρηση της εταιρικής κουλτούρας, ιδιαίτερα σε περιόδους ανάπτυξης;

Πιστεύω ότι η κουλτούρα ενός οργανισμού διαμορφώνεται καθημερινά μέσα από τη στάση και τις επιλογές όσων τον καθοδηγούν. Δεν είναι κάτι που ορίζεται θεωρητικά, αλλά κάτι που βιώνεται στην πράξη.

Ιδιαίτερα σε περιόδους ανάπτυξης, ο ρόλος αυτός γίνεται ακόμη πιο καθοριστικός. Όταν ένας οργανισμός μεγαλώνει γρήγορα, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αλλοιωθούν τα στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Για εμάς, η διατήρηση της κουλτούρας μας είναι προτεραιότητα και απαιτεί συνειδητή προσπάθεια.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι μπορούν να εκφραστούν, να δοκιμάσουν ιδέες και να εξελιχθούν χωρίς φόβο. Η έννοια της ψυχολογικής ασφάλειας είναι κεντρική, γιατί συνδέεται άμεσα με τη συνεργασία και την απόδοση.

Παράλληλα, επενδύουμε στο coaching και στη συνεχή ανατροφοδότηση, γιατί πιστεύω ότι ο ρόλος μας δεν είναι μόνο να καθοδηγούμε, αλλά και να ενδυναμώνουμε. Αυτό είναι που δημιουργεί μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και κοινής προσπάθειας, η οποία μπορεί να αντέξει και να εξελιχθεί μέσα στον χρόνο.

Πώς διαφοροποιείται σήμερα μια σύγχρονη εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών;

Κατά την άποψή μου, μια σύγχρονη εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών χρειάζεται τρία διαφορετικά στοιχεία για να διαφοροποιηθεί.

Πρώτον, την ποιότητα των ανθρώπων της και την ικανότητά τους να σκέφτονται ουσιαστικά και όχι τυποποιημένα, προσεγγίζοντας κάθε θέμα με κριτική σκέψη και προοπτική.

Δεύτερον, τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων, καθώς οι ανάγκες των πελατών δεν είναι μονοδιάστατες και απαιτούν πιο συνδυαστική προσέγγιση. Και τρίτον, την κουλτούρα του οργανισμού, που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί καθημερινά και το πώς χτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης.

Αυτά τα στοιχεία δεν λειτουργούν μεμονωμένα. Όταν συνδυάζονται σωστά, δημιουργούν μια εμπειρία που ξεχωρίζει και έχει ουσιαστική αξία. Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον που πλέον αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, δεν είναι από μόνα τους αρκετά.

Πιστεύω ότι οι οργανισμοί χρειάζεται παράλληλα να επανεξετάσουν τον τρόπο που λειτουργούν συνολικά, επενδύοντας ουσιαστικά στην τεχνολογία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Δεν πρόκειται μόνο για την υιοθέτηση νέων εργαλείων, αλλά για μια πιο συνολική αλλαγή στο λειτουργικό μοντέλο, που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη αξιοποίηση δεδομένων και πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι η συνέπεια και η ικανότητα να παραμένεις ουσιαστικός και σχετικός σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς.

