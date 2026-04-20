Σοκ προκαλεί η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 14χρονης στη Λεμεσό, με τα γεγονότα που την περιβάλλουν να θυμίζουν σενάριο ταινίας. Η ανήλικη, η οποία γέννησε ένα υγιές βρέφος, υποστηρίζει πως η σύλληψη του παιδιού προήλθε από βιασμό.

Η συγκλονιστική υπόθεση οδήγησε στη σύλληψη 19χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης και βιασμού. Το πρωί της Κυριακής (19/4) ο ύποπτος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την προφυλάκισή του για πέντε ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έρευνες της υπόθεσης.

Στις 5 Νοεμβρίου 2025, η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού με αφόρητους πόνους. Κατά την εξέταση στις Πρώτες Βοήθειες, διαπιστώθηκε ότι η ανήλικη ήταν έγκυος 34 εβδομάδων. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στον τοκετό, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσαν την Αστυνομία. Αμέσως κινητοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για άμεση διερεύνηση της υπόθεσης.

Η 14χρονη, αφού εξήλθε από το Νοσοκομείο, μεταφέρθηκε στο «Σπίτι του Παιδιού», όπου αρχικά υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι το παιδί προήλθε από βιασμό, δίνοντας κάποιες ελάχιστες περιγραφές.

Τον Ιανουάριο του 2026, σε νέα συνέντευξη, η ανήλικη έδωσε νέα εκδοχή των γεγονότων, λέγοντας ότι το περιστατικό συνέβη κοντά σε περίπτερο στη γειτονιά της, όπου την προσέγγισε άγνωστος Σύρος. Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, την μετέφερε σε απόμερο σημείο στη Λεμεσό, όπου τη βίασε.

Ακολούθησαν κάποιες εξετάσεις και η ανήλικη, σύμφωνα με πληροφορίες μας, κλήθηκε να παραχωρήσει νέα συνέντευξη, όπου έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση. Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι βρισκόταν σε πάρκο κοντά στο σπίτι της μαζί με μία άλλη ανήλικη, όταν πλησίασε ένας άνδρας, ο οποίος την οδήγησε στο αυτοκίνητό του.

Αρχικά, η συμπεριφορά του ήταν φιλική προς εκείνη, ωστόσο, στη συνέχεια κλείδωσε τις πόρτες του αυτοκινήτου, την μετέφερε σε απόμερη περιοχή, και της πρόσφερε ένα ενεργειακό ποτό και αργότερα ένα μπισκότο. Η ανήλικη αφού τα κατανάλωσε δεν θυμάται ακριβώς τι συνέβη. Ωστόσο, συνειδητοποίησε αργότερα ότι είχε έρθει σε σεξουαλική επαφή με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Μετά και τις τρεις συνεντεύξεις της ανήλικης, οι ανακριτές της υπόθεσης προχώρησαν σε ενδελεχείς έρευνες και εξετάσεις, καταλήγοντας στον εντοπισμό του 19χρονου υπόπτου.

Σε βάρος του νεαρού υπόπτου διερευνώνται τα αδικήματα της σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου προσώπου, βιασμού, απαγωγής με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό, απειλής και μαχαιροφορίας.