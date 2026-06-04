Τους λόγους για τους οποίους η Άμεση Δημοκρατία αποφάσισε να στηρίξει την Αννίτα Δημητρίου για την Προεδρία της Βουλής εξήγησε ο Φειδίας Παναγιώτου.

Όπως ανέφερε απευθυνόμενος προς την Αννίτα Δημητρίου κατά τη διάρκεια των συγχαρητηρίων , «ο λαός στήριξε τον ΔΗΣΥ και πήρατε 27%. Ήρθατε πρώτο κόμμα και θεωρήσαμε ότι δεν πρέπει να ψηφίσουμε κάτι στο application. Ο κόσμος μίλησε στην κάλπη και θέλει τον ΔΗΣΥ να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Βουλή. Είναι ένας από τους κύριους λόγους που σας στηρίξαμε».

Πρόσθεσε ακόμη ότι συμφώνησαν με τον ΔΗΣΥ να εργαστούν για προώθηση των εξής θεμάτων: Οι συντάξεις να ευθυγραμμιστούν με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή τα 1.088 ευρώ, να κατασκευαστούν 10.000 νέες κατοικίες στην Κύπρο, ώστε να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα και να μειωθούν οι τιμές των ενοικίων στη χώρα.