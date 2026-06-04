Η επιλογή του ΔΗΚΟ να στηρίξει την Αννίτα Δημητρίου στον β’ γύρο της ψηφοφορίας για την προεδρία της βουλής είναι συμβατή με την πολιτική στόχευση του κόμματος για προστασία της δημοσιονομικής σταθερότητας και της πορείας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής της Κύπρου και για διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του κράτους, αναφέρει ο βουλευτής Χρύσης Παντελίδης.

Σε ανάρτησή επισημαίνει πως τα σημαντικότερα νομοθετικά επιτεύγματα του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και της παρούσας διακυβέρνησης, φέρουν και τη σφραγίδα του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Μάλιστα, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ αναφέρει ότι «με δεδομένη δε, τη δηλωμένη – και σε μεγάλο βαθμό στείρα – αντιπολιτευτική διάταξη του ΑΚΕΛ και του Άλματος, η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου με τη “νικώσα ψήφο” του Δημοκρατικού Κόμματος είναι ένα βήμα στην κατεύθυνση της σταθερότητας».

Ολόκληρη η ανάρτηση

Το Δημοκρατικό Κόμμα στήριξε στο Β’ γύρο και, ως αποτέλεσμα, εξέλεξε την κυρία Αννίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η επιλογή του Κόμματος είναι συμβατή με την πολιτική στόχευσή του για προστασία της δημοσιονομικής σταθερότητας και της πορείας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής της Κύπρου και για διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του κράτους. Όπως έχω επισημάνει κατ’ επανάληψη, τα σημαντικότερα νομοθετικά επιτεύγματα του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και της παρούσας διακυβέρνησης, φέρουν και τη σφραγίδα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Με δεδομένη δε, τη δηλωμένη – και σε μεγάλο βαθμό στείρα – αντιπολιτευτική διάταξη του ΑΚΕΛ και του Άλματος, η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου με τη “νικώσα ψήφο” του Δημοκρατικού Κόμματος είναι ένα βήμα στην κατεύθυνση της σταθερότητας. Λιγότερα