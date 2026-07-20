Μπορεί να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου, όμως ο Λαμίν Γιαμάλ αποδεικνύει πως αποτελεί και έναν ιδιαίτερα στοργικό μεγάλο αδελφό.

Ο νεαρός άσος το έδειξε για ακόμη μία φορά στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Μουντιάλ, τους οποίους μοιράστηκε με την οικογένειά του και κυρίως με τον 3χρονο αδελφό του, Κέιν.

Ο μικρός αδελφός του Γιαμάλ έχει κερδίσει το τελευταίο διάστημα τα βλέμματα και έχει εξελιχθεί σε μια μικρή διασημότητα.

Η οικογένεια του Λαμίν Γιαμάλ στο πλευρό του στον τελικό του Μουντιάλ

Στον τελικό, όπου η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας με 1-0 της Αργεντινής στο New York New Jersey Stadium, η οικογένεια του Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε στις εξέδρες για να τον στηρίξει. Η μητέρα του Γιαμάλ, Σέιλα Εμπάνα, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την άφιξή τους στο γήπεδο μαζί με την οικογένεια και τους στενούς φίλους του Γιαμάλ. Για τη σημαντική ημέρα επέλεξε να φορέσει τη φανέλα με το Νο 19 του γιου της, ενώ κρατούσε μια ειδικά σχεδιασμένη τσάντα με το όνομά του και τον αριθμό του. Ο μικρός Κέιν φορούσε, επίσης, λευκό σορτς και τη φανέλα με το Νο 19 προς τιμήν του αδελφού του.

Στην παρέα βρίσκονταν, ακόμη, ο παιδικός φίλος του Λαμίν Γιαμάλ, Σοχάιμπ, με τον οποίο μεγάλωσε στη συνοικία Ροκαφόντα στο Ματαρό, ο πατέρας του Κέιν, σύντροφος της Σέιλα Εμπάνα, καθώς και ο ξάδελφος του ποδοσφαιριστή, Μοχάμεντ Άμπντε. Η μητέρα του Γιαμάλ συνόδευσε τη σχετική ανάρτηση με τη φράση: «Η παρέα είναι έτοιμη».

Οι πανηγυρισμοί του μικρού Κέιν στο γήπεδο



Μετά τη λήξη του τελικού, ο Κέιν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του και τους συμπαίκτες του στην Εθνική Ισπανίας.

O Keyne Yamal indo correndo festejar o título da Espanha com o irmão Lamine. O vídeo mais lindo da final. #ESPXARG pic.twitter.com/cHJoY4gFkN — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 19, 2026

Οι αντιδράσεις και οι εκφράσεις του προσέφεραν ακόμη μία σειρά από στιγμές που ξεχώρισαν, όπως είχε συμβεί και στον προημιτελικό με το Βέλγιο, όταν οι γκριμάτσες του προβλήθηκαν στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου.

World Cup champion Lamine Yamal with his little brother Keyne🇪🇸🏆 pic.twitter.com/E9A61Blrat — Jimmy King (@Jimmyking35) July 20, 2026

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, οι κάμερες κατέγραψαν τον μικρό Κέιν να φορά ένα καπέλο που ήταν μεγαλύτερο από το μέγεθός του, ενώ σε άλλες εικόνες εμφανίζεται με αστυνομικό καπέλο που δανείστηκε από έναν αστυνομικό που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο.

🚨 Lamine Yamal’s little brother during Spain’s World Cup celebrations:



• Fell over in front of a photographer.

• Hugged Yamal.

• Played football on the pitch.

• Tried a nutmeg.

• Wore a cap three sizes too big.

pic.twitter.com/Rx8R2Cb7F2 — Sports on Predict (@sportsonpredict) July 20, 2026

Η οικογένεια του Γιαμάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει δύο ετεροθαλή αδέλφια: την Μπαράα και τον Κέιν. Γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2007 από τους Μουνίρ Νασραουί και Σέιλα Εμπάνα, οι οποίοι χώρισαν όταν ήταν τριών ετών, αλλά διατηρεί στενές σχέσεις και με τους δύο και τα ετεροθαλή αδέρφια του. Ο Κέιν γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 από τη μητέρα του ποδοσφαιριστή και τον σημερινό σύντροφό της. Παρότι είναι ακόμη νήπιο, έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς συνοδεύει συχνά τον αδελφό του σε αγώνες, προπονήσεις και μεγάλες διοργανώσεις, ενώ εμφανίζεται συχνά και στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τον αγώνα της Ισπανίας με την Αυστρία, ο Λαμίν Γιαμάλ δήλωσε για τον μικρό του ότι συγκινείται βλέποντας τον αδελφό και τη μητέρα του χαρούμενους και να ζουν τη ζωή που πάντα ονειρεύονταν. «Ο αδερφός μου είναι τα πάντα για μένα, είναι σαν να είναι ο δικός μου γιος και είμαι απόλυτα ερωτευμένος μαζί του», πρόσθεσε ο ποδοσφαιριστής.

Lamine Yamal's little brother goes CRAZY when his brother get's his medal



Love this kid, what a legend pic.twitter.com/VHK4iF5yt1 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 19, 2026

Ο Κέιν είναι σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Σημειώνεται ότι ο Κέιν είναι ήδη σταρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έχει σχεδόν 50 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, έχει δημοσιεύσει αρκετά βίντεο μαζί του, ενώ και η μητέρα τους, η οποία έχει πάνω από 800.000 ακόλουθους στο Instagram, μοιράζεται στιγμές με τον μικρό της γιο.

iefimerida.gr