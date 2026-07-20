Η Αργεντινή πραγματοποίησε μια αξιομνημόνευτη πορεία στο Μουντιάλ 2026 φτάνοντας ως τον τελικό. Εκεί όμως, η Ισπανία ήταν ανώτερη και δίκαια κατέκτησε την κορυφή του κόσμου.

Ο Λιονέλ Μέσι, ο απόλυτος ηγέτης της Αλμπισελέστε, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξέφρασε τα συναισθήματά του μετά τον χαμένο τελικό.

Ο “Λέο” στο τέλος του μηνύματος δείχνει για άλλη μια φορά το μεγαλείο του, συγχαίροντας την εθνική Ισπανίας για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Λέο με ένα φορτισμένο μήνυμα μέσω instagram αποχαιρέτησε τους οπαδούς και τους ευχαρίστησε για την υποστήριξή τους, ενώ έδωσε και συγχαρητήρια στην Ισπανία για τον τίτλο.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή.

Ωστόσο, επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα: όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας.

Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία, μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας, μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου.

Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πραγματικά αυτό που πετύχαμε… όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή και κάθε μήνυμα.

Για ακόμη μία φορά, καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί.

Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου»

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