Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός σκύλου που αγνοούνταν για σχεδόν δύο εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν εντοπίστηκε να κολυμπά εξαντλημένος στα νερά του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.

Το ζώο, το οποίο είχε χαθεί από τις 4 Ιουλίου, εντοπίστηκε χάρη σε drone να παλεύει με τα κύματα περίπου 800 μέτρα μακριά από την ακτή. Στα εντυπωσιακά πλάνα διακρίνεται να κολυμπά ασταμάτητα, ενώ γλάροι πετούν κυκλικά πάνω από το σημείο.

A dog that had been missing for almost two weeks was saved after it was spotted frantically swimming into San Francisco Bay. Drone footage shows the lost dog, which was last seen on Fourth of July, doggy-paddling half-a-mile out from shore as seagulls circled above. pic.twitter.com/JsK8DICFrz July 20, 2026

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης. Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον σκύλο και να τον ανεβάσουν με ασφάλεια στο σκάφος. Στο βίντεο φαίνεται το μικρόσωμο ζώο να τρέμει ολόκληρο από την εξάντληση και τον φόβο, καθώς βρίσκεται επιτέλους στα χέρια των ανθρώπων που το έσωσαν.

Το βίντεο από τη διάσωση κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη συγκινητική στιγμή.