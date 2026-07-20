Το γκολ του Τόρες στο 106ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αργεντινή έφερε την Ισπανία μια ανάσα από την κορυφή του κόσμου, σκορπίζοντας ενθουσιασμό σε ολόκληρη τη χώρα.
Με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης και χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερες απειλές για την εστία της «ρόχα» στα τελευταία λεπτά, χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης, αλλά και των υπόλοιπων ισπανικών πόλεων, για να πανηγυρίσουν.
Πανηγυρισμοί σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας, όπως…… τη Σεβίλη:
… το Μπιλμπάο:
… τη Καρταχένια