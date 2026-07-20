Το γκολ του Τόρες στο 106ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αργεντινή έφερε την Ισπανία μια ανάσα από την κορυφή του κόσμου, σκορπίζοντας ενθουσιασμό σε ολόκληρη τη χώρα.

Με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης και χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερες απειλές για την εστία της «ρόχα» στα τελευταία λεπτά, χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης, αλλά και των υπόλοιπων ισπανικών πόλεων, για να πανηγυρίσουν.

Πανηγυρισμοί σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας, όπως…… τη Σεβίλη:

Sevilla ha rugido al unísono junto a toda ESPAÑA 🇪🇸



¡Somos, de nuevo, campeones del mundo!🌍#VamosEspaña 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 https://t.co/OB9n3QxoEq pic.twitter.com/wgxD0mwAob — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) July 19, 2026

🇪🇸¡LA SEGUNDA ESTRELLA ESTÁ BORDADA!



🥳🏆Cánticos, bufandas al viento y botes de humo: estalla el Centro Deportivo de San Pablo en #Sevilla tras el pitido final del árbitro.



‼️#España es CAMPEONA del mundo.@carrusel @RadioSevilla @ellarguero pic.twitter.com/rkN0nnCxkE — Libre y Directo (@LibreDirectoSEV) July 19, 2026

… το Μπιλμπάο:

… τη Καρταχένια

CARTAGENA FELIZ



A punto de cumplirse el tiempo reglamentario pic.twitter.com/XFYnJG8ob5 — La 7 (@la7tele) July 19, 2026

protothema.gr