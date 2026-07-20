«Για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον», αναφέρει σε μήνυμά του ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, ενόψει της επετείου της τουρκικής εισβολής.

Ολόκληρη η ανάρτησή του στο Χ:

52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την Ελευθερία της Μεγαλονήσου.

Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις: για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον.