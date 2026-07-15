Τη συνάντηση και τη σύντομη συζήτηση που είχε χθες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας κλήθηκε να σχολιάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι πράγματι είχαν μια πολύ σύντομη συζήτηση χθες στη Γαλλία, διευκρινίζοντας ότι δεν επρόκειτο για συνομιλίες.

Ήταν μια «συζήτηση με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις, τις ενέργειες, τις κινήσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών αλλά και τις κινήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Κληθείς να τοποθετηθεί αναφορικά με δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπου που διαψεύδουν την οποιαδήποτε συζήτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Χακάν Φιντάν, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι δεν φαντάστηκε τη συζήτηση ή τη φωτογραφία, ούτε ήταν προϊόν AI, δηλαδή Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχει και βίντεο, το οποίο αποδεικνύει το γεγονός.