Το ψευδοκράτος απορρίπτει το φερόμενο σχέδιο της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» από τη θέση υπέρ δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών, μεταδίδει η αγγλόφωνη τουρκική κρατική τηλεόραση TRT World.

Σύμφωνα με την τουρκική κρατική τηλεόραση, η τ/κ πλευρά κατηγορεί την Ολγκίν πως υπερβαίνει την αρμοδιότητα και την εντολή της, λειτουργώντας σχεδόν ως διαμεσολαβήτρια.

Το τουρκικό μέσο, επικαλείται τον ε/κ Τύπο σύμφωνα με τον οποίο το φερόμενο σχέδιο προβλέπει την επιστροφή των Βαρωσίων, της Μόρφου και της Μεσαορίας υπό ε/κ διοίκηση. Σε αντάλλαγμα, η τουρκοκυπριακή πλευρά φέρεται να εξασφαλίζει λειτουργική πολιτική ισότητα και ένα καθεστώς μερικής αναγνώρισης.

Το TRT World χαρακτηρίζει την πρόταση σκόπιμα αμφίσημη, υποστηρίζοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα μπορούσε να την ερμηνεύσει ως κίνηση προς την ομοσπονδία, ενώ η τουρκική πλευρά ως βήμα προς τη συνομοσπονδία.

Ο «υπεξ» του ψευδοκράτους, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, δήλωσε στο TRT World ότι η λύση του Κυπριακού δεν βρίσκεται σε μια νέα εταιρική σχέση με την ελληνοκυπριακή πλευρά. Όπως υποστήριξε, η λύση βρίσκεται στη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ «δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών».

«Παρατηρούμε ότι στην Κύπρο επιχειρείται να στηθεί μια επικίνδυνη διαδικασία μέσω μη ρεαλιστικών σεναρίων και επιχειρήσεων διαμόρφωσης εντυπώσεων», ανέφερε. Κατηγόρησε ακόμη την κ. Ολγκίν ότι αναλαμβάνει ρόλο που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της και ότι ενεργεί «σχεδόν σαν διαμεσολαβήτρια».

Ο κ. Ερτουγρούλογλου απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για επιστροφή εδαφών. «Εάν παραχωρούνταν τα εδάφη που ζητούνται σε αυτό το φανταστικό σενάριο, κατά παράβαση του συντάγματός μας, δεν θα μας έμενε πατρίδα για να παραδώσουμε. Καμία εδαφική παραχώρηση», δήλωσε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το φερόμενο σχέδιο προβλέπει επίσης κατάργηση των Συνθηκών Εγγυήσεως και Συμμαχίας του 1960 και αντικατάστασή τους από μια πολυεθνική αρχιτεκτονική ασφάλειας, βασισμένη στην ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ.

Στο ίδιο πλαίσιο φέρεται να προβλέπεται σταδιακή αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου.

Το γραφείο της Ολγκίν δεν έχει επισήμως επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Το TRT World υποστηρίζει ακόμη ότι η διαρροή του σχεδίου μέσω του ε/κ Τύπου, πριν από την παρουσίασή του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχει προκαλέσει ερωτήματα στην τ/κ πλευρά ως προς τους στόχους και τη σκοπιμότητά του.

ΚΥΠΕ