Για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συμπλοκής, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικών όπλων και άλλων αδικημάτων, που διαπράχθηκαν στις 8 Ιουλίου, 2026, στη Ξυλοφάγου, καταζητούνται οι:

Amer Almehou, 26 χρόνων, από τη Συρία Yousef Almaho, 26 χρόνων, από τη Συρία Jouma Almahoy, 26 χρόνων, από τη Συρία Ali Almahoo, 24 χρόνων, από τη Συρία Abdullah Almahou, 22 χρόνων, από τη Συρία Abdulrazak Almahou, 31 χρόνων, από τη Συρία

για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συμπλοκής, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικών όπλων και άλλων αδικημάτων, που διαπράχθηκαν στις 8 Ιουλίου, 2026, στη Ξυλοφάγου.

Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής τρία πρόσωπα, ενώ εξακολουθεί να καταζητείται άλλο ένα πρόσωπο, ηλικίας 30 ετών από τη Συρία.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Ξυλοφάγου στο τηλέφωνο 24804549, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.