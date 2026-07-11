Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράκ και η Συρία επεξεργάζονται σχέδιο για την επαναλειτουργία του ιστορικού πετρελαιαγωγού που συνδέει την πόλη Κιρκούκ στο βόρειο Ιράκ με το λιμάνι Μπανιγιάς στις μεσογειακές ακτές της Συρίας, δημιουργώντας μια εναλλακτική οδό εξαγωγής ιρακινού πετρελαίου που θα παρακάμπτει τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Middle East Eye, το οποίο επικαλείται Ιρακινούς και άλλους περιφερειακούς αξιωματούχους, η συμφωνία για την αποκατάσταση του αγωγού μήκους περίπου 800 χιλιομέτρων αναμένεται να ανακοινωθεί κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού του Ιράκ, Άλι αλ Ζαΐντι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο την επόμενη εβδομάδα.

Syria, Iraq and US plan to unveil Mediterranean pipeline deal to bypass Strait of Hormuz.https://t.co/Y3rPuZO45b July 11, 2026

Ο αγωγός Κιρκούκ–Μπανιγιάς βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και δεκαετίες και έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αποκατάστασή του.

Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο Middle East Eye ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η πλήρης αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού, έργο που εκτιμάται ότι θα απαιτήσει δύο έως τρία χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Αμερικανικές εταιρείες στο έργο

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ομάδα αμερικανικών εταιρειών έχει ήδη επιλεγεί για να συμμετάσχει στην υλοποίηση του έργου, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Δείτε σχετικό χάρτη

Iraq, Syria, and the U.S. plan to revive the Iraqi-Syrian oil pipeline to reduce Baghdad's dependence on the Strait of Hormuz, per @MiddleEastEye.



◽️ The pipeline runs from Iraq's oil-rich city of Kirkuk to Syria’s coastal city of Baniyas.



◽️ Completed in 1952 by the Iraq… https://t.co/SXlw4xaZV1 July 11, 2026

◽️With Iraq significantly affected by the closure of Hormuz, Baghdad will likely seek to revive the defunct Kirkuk-Baniyas oil pipeline, or build a new one if it makes more sense financially.



◽️Discussions were held last year in this direction, but no concrete steps have been… pic.twitter.com/oP7sCxmbgv — Recep T. Teke (@receptteke) June 26, 2026

Εφόσον προχωρήσει, ο νέος αγωγός θα επιτρέψει στο Ιράκ να εξάγει πετρέλαιο προς τη Μεσόγειο χωρίς να εξαρτάται από τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως και συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων.

protothema.gr