Η Λίντα Νόσκοβα, αν και είχε μια σχετικά εύκολη νίκη στα χέρια της, χρειάστηκε τρία σετ, αλλά και 2,5 ώρες παραμονής στο κορτ μέχρι να κατακτήσει τον τίτλο στο Wimbledon.

Η 21χρονη Τσέχα και Νο12 του κόσμου λύγισε την απίθανη Καρολίνα Μούχοβα (Νο9), στον τσέχικο τελικό, με 6-2, 5-7, 6-3, φτάνοντας στον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Νόσκοβα, μέχρι τη φετινή grass season είχε μόλις έναν τίτλο (Μόντερεϊ 2024) και τις τελευταίες 17 ημέρες κατέκτησε δύο σε Berlin Open και Wimbledon.

Ένας τελικός, που όλοι περίμεναν να τελειώσει νωρίτερα, καθώς η Νόσκοβα προηγήθηκε με 6-2, 5-2, όμως η Μούχοβα κατάφερε να δώσει παράταση παραμονής στο κεντρικό κορτ, ωστόσο στο τρίτο σετ η συμπατριώτισσά της σέρβιρε εξαιρετικά, ελέγχοντας τα λάθη της με το παιχνίδι της να γίνεται ξανά ήρεμο και αποτελεσματικό.

Με δύο break (3-1, 6-2) η Νόσκοβα έκανε δικό της το πρώτο σετ του τελικού, παίρνοντας προβάδισμα με 1-0. Η 21χρονη έδειχνε ασταμάτητη και στην αρχή του δεύτερου σκέλους βρίσκοντας μάλιστα νέο break (5-2).

Από εκεί και πέρα η Νόσκοβα έδωσε χώρο και χρόνο στη Μούχοβα, η οποία με τη σειρά της έσβησε συνολικά πέντε(!) championship-points μέχρι να φτάσει στο 7-5 και να κάνει το 1-1 μέσα σε αποθέωση από το βρετανικό κοινό που ήθελε να δει τρίτο σετ.

Εκεί όμως η Νόσκοβα, που έδειχνε να καταρρέει, κατάφερε να βρει νωρίς break (2-0) και βελτιώνοντας αισθητά το σερβίς της να το κρατήσει μέχρι το τέλος και να φτάσει στη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της.

Από την ερχόμενη Δευτέρα (13/7) η Λίντα Νόσκοβα θα ανέβει στο Νο7 του κόσμου για πρώτη φορά στην καριέρα της, ενώ μια θέση πιο πάνω (Νο6) θα βρεθεί η Καρολίνα Μούχοβα κάνοντας επίσης career-high.

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