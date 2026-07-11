Ο αριθμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24/6 ξεπέρασε τους 4.300 σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ -αδελφός της προσωρινής ηγέτιδας Ντέλσι Ροντρίγκεζ- ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 4.333, από 4.118 που ήταν την Παρασκευή.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς η τύχη χιλιάδων ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται.

Καθώς οι πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί εγκλωβισμένοι θεωρούνται πλέον ελάχιστες, εκατοντάδες οικογένειες συνεχίζουν να αναζητούν τους συγγενείς τους στα ερείπια, προσπαθώντας να ανασύρουν τις σορούς των αγνοουμένων.

Έκκληση του ΟΗΕ για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας

Η κλίμακα των προσπαθειών αποκατάστασης που πρέπει να αντιμετωπίσει η Βενεζουέλα, όπου οι κρατικές υπηρεσίες έχουν υποβαθμιστεί σοβαρά λόγω μιας παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, είναι τεράστια.

Τα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσαν επείγουσα έκκληση για σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια προς χρηματοδότηση των επιχειρήσεων παροχής βοήθειας μετά τον σεισμό, με σκοπό να βοηθηθούν 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν επείγουσα ανάγκη από βοήθεια στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Κινητές κουζίνες και κλινικές, καθώς και πεδινά νοσοκομεία, βρίσκονται πλέον διάσπαρτα σε δημόσιους χώρους στη βόρεια πολιτεία της Λα Γκουάιρα, όπου σημειώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της καταστροφής.

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών έχει εκτιμήσει τις άμεσες υλικές ζημίες σε κατοικίες και υποδομές σε περίπου 37 δισ. δολάρια.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ζήτησε την αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο εξωτερικό, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση.

Την Τετάρτη, δήλωσε ότι ζήτησε από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ να αποδεσμεύσει περίπου 30 τόνους χρυσού της Βενεζουέλας που έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο των βρετανικών κυρώσεων.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες υπερασπίστηκε την επείγουσα αντίδραση της χώρας της στους δύο σεισμούς, δεσμευόμενη ότι η χώρα δεν θα βυθιστεί σε κοινωνικές αναταραχές.

Πολλοί Βενεζουελάνοι έχουν εκφράσει την οργή τους για την, κατά τη γνώμη τους, ανεπαρκή αντίδραση της κυβέρνησης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ στην καταστροφή, πριν από την άφιξη των διεθνών ομάδων.

ertnews / Με πληροφορίες από AFP, Guardian