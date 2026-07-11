Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο καθώς οχήματα σταμάτησαν για να αγοράσουν καρπούζια με την Αστυνομία να ταυτοποιεί και να καταγγέλλει εξώδικα τρία πρόσωπα.

Σύμφωνα με ενημέρωση, η Αστυνομία ταυτοποίησε και κατήγγειλε εξώδικα τρία πρόσωπα για το περιστατικό με τη στάση οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, για αγορά καρπουζιού, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Αρχές σημειώνουν ότι η αδικαιολόγητη στάση στον αυτοκινητόδρομο μπορεί να αποβεί μοιραία.