Βαθιά θλίψη σκόρπισε ο θάνατος της σπουδαίας ηθοποιού, Μάρως Κοντού σε ηλικία 92 ετών, η οποία αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τις αμέτρητες θεατρικές και κινηματογραφικές επιτυχίες της.

Η ηθοποιός άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό πολιτισμό, με ερμηνείες που πέρασαν στην ιστορία.

Ανάμεσα στις στιγμές που σημάδεψαν την πορεία της ξεχωρίζει η αξέχαστη ατάκα «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου» από την κλασική ελληνική ταινία του 1965 «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», μια φράση που εξελίχθηκε σε διαχρονικό σημείο αναφοράς του ελληνικού κινηματογράφου.

Στην σκηνή, η Ελένη Κοκοβίκου, την οποία υποδύθηκε η Μάρω Κοντού, υψώνει για πρώτη φορά το ανάστημά της απέναντι στον αυταρχικό σύζυγό της, Αντωνάκη, τον οποίο ενσάρκωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, λίγο μετά τον γάμο τους.

Δείτε το βίντεο με την θρυλική ατάκα της Μάρως Κοντού:

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την πρώτη προβολή της ταινίας, το «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου» εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη δημόσια σφαίρα, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του απήχηση.

Δεν ήταν απλώς μια έξυπνη ατάκα, αλλά η κορύφωση μιας ερμηνείας που ανέδειξε το σπάνιο υποκριτικό ταλέντο της Μάρως Κοντού και χάρισε στον ελληνικό κινηματογράφο μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του.

protothema.gr