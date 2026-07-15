Ιδιαίτερα χαμηλή παραμένει η ανταπόκριση των Ευρωπαίων στις εκστρατείες εμβολιασμού κατά της COVID-19, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), η οποία αποτυπώνει την εμβολιαστική κάλυψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2025 έως τις 27 Μαρτίου 2026.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η ανταπόκριση των πολιτών στις εθνικές εκστρατείες ήταν περιορισμένη ακόμη και στις ηλικιακές ομάδες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Συγκεκριμένα, μόλις 19 από τις 30 χώρες υπέβαλαν στοιχεία στο ECDC, ενώ η διάμεση εμβολιαστική κάλυψη διαμορφώθηκε στο 6,4% για τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω και στο 11,4% για τους πολίτες ηλικίας 80 ετών και άνω, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Η Κύπρος, καταγράφει, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού μεταξύ των χωρών που υπέβαλαν στοιχεία στο ECDC.

Συγκεκριμένα, εμβολιάστηκε μόλις το 0,7% των ατόμων ηλικίας 60-69 ετών, το 1,7% των ατόμων 70-79 ετών και μόλις το 2,3% των πολιτών ηλικίας 80 ετών και άνω. Παράλληλα, δεν υποβλήθηκαν στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη επαγγελματιών υγείας, ατόμων με χρόνια νοσήματα ή εγκύων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περίπου 13,9 εκατομμύρια πολίτες άνω των 60 ετών έλαβαν μία δόση εμβολίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, εκ των οποίων 4,6 εκατομμύρια ήταν ηλικίας άνω των 80 ετών.

Ωστόσο, μόνο μία χώρα κατάφερε να εμβολιάσει περισσότερο από το 50% του πληθυσμού ηλικίας 60 ετών και άνω, ενώ μόλις έξι χώρες ξεπέρασαν το αντίστοιχο ποσοστό στους πολίτες ηλικίας άνω των 80 ετών.

Το ECDC επισημαίνει πάντως στην έκθεση του, ότι τα στοιχεία πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, καθώς υπάρχουν διαφορές στον τρόπο καταγραφής των δεδομένων μεταξύ των χωρών και οι εκστρατείες εμβολιασμού βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη κατά τη συλλογή των στοιχείων.

Παρά τις επιφυλάξεις βεβαίως αυτές, το Ευρωπαϊκό Κέντρο σημειώνει ότι η συμμετοχή στον εμβολιασμό κατά της COVID-19 παραμένει χαμηλή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.