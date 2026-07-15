Δηλώσεις ζημιάς θα μπορούν να υποβάλλουν από σήμερα οι γεωργοί που υπέστησαν ζημιές στις φυτείες τους από τον περονόσπορο, προκειμένου να ξεκινήσουν οι επιτόπιες επισκέψεις για καταγραφή των ζημιών και να δρομολογηθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους

Αυτό τόνισε ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος, ο οποίος έθεσε δύο σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους γεωργούς της επαρχίας Πάφου κατά την τελευταία συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Πρόκειται για την εκτεταμένη προσβολή των αμπελώνων από τον περονόσπορο στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού, καθώς και τη μειωμένη παροχή αρδευτικού νερού προς τους παραγωγούς.

Ο κ. Πάζαρος τόνισε ότι η φετινή καταστροφή που προκάλεσε ο περονόσπορος, ως αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών συνθηκών και όχι αμέλειας των αμπελουργών, έχει επιφέρει τεράστιες απώλειες στην παραγωγή, οδηγώντας εκατοντάδες οικογένειες σε οικονομικό αδιέξοδο. Πρόκειται για ανθρώπους που επένδυσαν χρόνο, κόπο και σημαντικούς οικονομικούς πόρους και, αντί να δουν τους καρπούς των προσπαθειών τους, είδαν τον μόχθο μιας ολόκληρης χρονιάς να καταστρέφεται, επεσήμανε.

Κατόπιν του αιτήματος του, συμφωνήθηκε η άμεση καταγραφή των ζημιών, ώστε να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Παράλληλα, συμφωνήθηκε όπως οι δηλώσεις ζημιάς θα μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα, 15η Ιουλίου, προκειμένου να ξεκινήσουν οι επιτόπιες επισκέψεις για καταγραφή των ζημιών και να δρομολογηθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους.

Η στήριξη της αμπελουργίας δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας ενός τομέα που αποτελεί βασικό πυλώνα της υπαίθρου και της τοπικής οικονομίας, ανέφερε ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΣΥ.

Αναφορικά με το ζήτημα της μειωμένης παροχής αρδευτικού νερού προς τους γεωργούς, ο Χαράλαμπος Πάζαρος τόνισε ότι η γεωργική παραγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας μας και της επισιτιστικής ασφάλειας του τόπου. Συνεπώς, επεσήμανε, η επαρκής παροχή αρδευτικού νερού, η οποία σήμερα δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών, είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση και την ενίσχυση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών.

Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αναθεώρησης των υφιστάμενων ποσοστώσεων και η αύξηση της παροχής αρδευτικού νερού προς τους γεωργούς, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας, κατέληξε.