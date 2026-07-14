Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δήμου Πάφου και της Αρχής Λιμένων Κύπρου, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας για τον σχεδιασμό και την προώθηση σημαντικών παρεμβάσεων στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η προέκταση της εισόδου του λιμανιού, καθώς και η επέκταση του κυματοθραύστη στην πίσω πλευρά του Μεσαιωνικού Κάστρου, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του ιστορικού μνημείου και των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα δημιουργίας προβλήτας μήκους περίπου 40–50 μέτρων, η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει ως αγκυροβόλιο για μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια. Μια τέτοια υποδομή θα ενισχύσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της Πάφου, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία και την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, επεσήμανε προς τους εκπροσώπους του ημικρατικού οργανισμού ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου.

Παράλληλα, εξετάστηκε η δημιουργία σημείου ανεφοδιασμού καυσίμων εντός του λιμανιού, ώστε να εξυπηρετούνται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τα επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από τα σκάφη, με την αναβάθμιση του συστήματος συλλογής και απόρριψής τους στους κατάλληλους χώρους, συμβάλλοντας στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στη διατήρηση της καθαριότητας του λιμανιού.

Στο πλαίσιο της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου, συζητήθηκε επίσης ο σχεδιασμός ενός νέου ενιαίου στεγάστρου μπροστά από τα καταστήματα, το οποίο θα ακολουθεί την αρχιτεκτονική και την αισθητική των υφιστάμενων στεγάστρων της περιοχής.

Παράλληλα, έγινε συζήτηση για τα τρία υφιστάμενα σκιάδια που βρίσκονται σήμερα στον πεζόδρομο. Τα συγκεκριμένα σκιάδια είναι αδειοδοτημένα και οποιαδήποτε απόφαση για ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους θα τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης. Μόνο εφόσον υπάρξει η απαιτούμενη έγκριση θα προχωρήσει οποιαδήποτε σχετική ενέργεια, πάντοτε με γνώμονα τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του δημόσιου χώρου, τόνισε ο Δημαρχεύων.

Η συνεργασία του Δήμου Πάφου με την Αρχή Λιμένων Κύπρου συνεχίζεται με συντονισμό, υπευθυνότητα και κοινό όραμα για ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό λιμάνι, που θα προστατεύει την πολιτιστική μας κληρονομιά, θα ενισχύει το τουριστικό προϊόν της Πάφου και θα δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης προς όφελος των πολιτών, των επαγγελματιών και των επισκεπτών, επεσήμανε μετά τη σύσκεψη ο Άγγελος Ονησιφόρου.