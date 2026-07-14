Νέες οδηγίες για την ασφαλή χρήση ορισμένων ευρέως χρησιμοποιούμενων αντισυλληπτικών εξέδωσε, την περασμένη Παρασκευή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), μετά από αξιολόγηση νέων επιστημονικών στοιχείων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων Φαρμακοεπαγρύπνησης (PRAC).

Οι αλλαγές αφορούν τα αντισυλληπτικά που περιέχουν τις ουσίες δεσογεστρέλη και ετονογεστρέλη.

Συγκεκριμένα, η PRAC κατέληξε ότι η παρατεταμένη χρήση (άνω του ενός έτους) αντισυλληπτικών που περιέχουν μια από τις δύο ουσίες, συνδέεται με μικρή αύξηση του κινδύνου εμφάνισης μηνιγγιώματος, ενός όγκου που αναπτύσσεται στους ιστούς που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Τονίζεται ότι το μηνιγγίωμα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις καλοήθης όγκος, ωστόσο, ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά νευρολογικά προβλήματα.

Ο EMA διευκρινίζοντας ότι ο συνολικός κίνδυνος παραμένει πολύ χαμηλός ενημερώνει ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμάται ότι αντιστοιχεί περίπου σε ένα επιπλέον περιστατικό μηνιγγιώματος ανά 67.300 γυναίκες που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα φάρμακα.

Με τις νέες συστάσεις λοιπόν, η χρήση αντισυλληπτικών που περιέχουν δεσογεστρέλη ή ετονογεστρέλη αντενδείκνυται σε γυναίκες που έχουν ή είχαν στο παρελθόν μηνιγγίωμα.

Παράλληλα, οι γιατροί καλούνται να αξιολογούν το ιστορικό κάθε ασθενούς πριν από την έναρξη της θεραπείας, ιδιαίτερα εάν έχει προηγηθεί χρήση άλλων προγεσταγόνων που έχουν επίσης συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο μηνιγγιώματος.

Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας διαγνωστεί μηνιγγίωμα, η λήψη του φαρμάκου πρέπει να διακόπτεται άμεσα.

Τα συμπτώματα που χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση

Η αρμόδια Επιτροπή του ΕΜΑ, συστήνει οι γυναίκες που λαμβάνουν τα συγκεκριμένα αντισυλληπτικά να ενημερώνονται για συμπτώματα που θα μπορούσαν να σχετίζονται με μηνιγγίωμα, όπως:

Αλλαγές στην όραση

Απώλεια ακοής ή εμβοές

Απώλεια όσφρησης

Επίμονοι ή επιδεινούμενοι πονοκέφαλοι

Διαταραχές μνήμης

Επιληπτικές κρίσεις

Αδυναμία στα χέρια ή στα πόδια

Η εμφάνιση τέτοιων συμπτωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει μηνιγγίωμα, ωστόσο, απαιτεί άμεση αξιολόγηση από τον θεράποντα ιατρό.

Ο ΕΜΑ επισημαίνει ότι οι νέες συστάσεις δεν αλλάζουν τη θετική σχέση οφέλους-κινδύνου των συγκεκριμένων φαρμάκων.

Αντίθετα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η καλύτερη ενημέρωση γιατρών και ασθενών, ώστε οι θεραπευτικές αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και την εξατομικευμένη εκτίμηση του κινδύνου για κάθε ασθενή.