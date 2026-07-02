Ενδοκρινολόγος και νεφρολόγος, χορηγούσαν με τη σέσουλα φάρμακα ορμονικής θεραπείας σε δικαιούχους του ΓεΣΥ, ενώ ορθοπεδικός ζητούσε αποζημιώσεις για πράξεις και εξετάσεις τις οποίες δεν διενεργούσε και πιάστηκε στα δίκτυα του αρμοδίου Τμήματος του ΟΑΥ μετά από καταγγελίες ασθενών του. Πρόστιμα συνολικού ύψους €11.500 επέβαλε τον περασμένο μήνα ο Οργανισμός Ασφάλισης στους συγκεκριμένους τρεις γιατρούς, αφού έπειτα από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι ενεργούσαν εκτός κανονισμών του ΓεΣΥ και σε κάποιες περιπτώσεις και εκτός των ιατρικώς ενδεδειγμένων πλαισίων.

Στην πρώτη περίπτωση, που αφορά γιατρό με ειδικότητα την ενδοκρινολογία, ο ΟΑΥ έπειτα από παρακολούθηση των συνταγογραφήσεών του στο λογισμικό σύστημα του ΓεΣΥ, διαπίστωσε «μη δικαιολογημένη έκδοση συνταγών» και έκδοση συνταγών «για φάρμακα ορμονικής υποκατάστασης (σ.σ. όπως πληροφορούμαστε τεστοστερόνης), σε ποσότητες που υπερέβαιναν κατά πολύ τις ιατρικώς αναγκαίες για μηναία χρήση βάσει των εγκεκριμένων θεραπευτικών ενδείξεων και της ενδεδειγμένης δοσολογίας».

Παράλληλα, ο ΟΑΥ διαπίστωσε και συγχορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων σε ποσότητες και συνδυασμούς και ενδείξεις που δεν δικαιολογούνταν στη βάση κάποιου θεραπευτικού σχήματος. Στον γιατρό αυτό επεβλήθη πρόστιμο €5.000.

Ο δεύτερος γιατρός, νεφρολόγος, όπως διαπίστωσε ο ΟΑΥ, συνταγογραφούσε φάρμακα εκτός των εγκεκριμένων θεραπευτικών ενδείξεων, (και πάλι ορμονικής υποκατάστασης, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ»), και μάλιστα «σε ποσότητες που δεν δικαιολογούνταν για κάποιο θεραπευτικό σκοπό». Στον γιατρό επεβλήθη πρόστιμο €1500, καθώς η πράξη του δεν ήταν επαναλαμβανόμενη.

Στην τρίτη περίπτωση, γιατρός με ειδικότητα την ορθοπεδική, φαίνεται να καταχωρούσε στο λογισμικό του ΓεΣΥ πράξεις και εξετάσεις κατά τη διάρκεια επισκέψεων ασθενών του, τις οποίες, όπως εκ των υστέρων διαπιστώθηκε, δεν είχε διενεργήσει ποτέ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, «κατόπιν καταγγελιών από δικαιούχους, διαπιστώθηκε η υποβολή απαιτήσεων για δραστηριότητες των οποίων δεν δικαιολογείται ή/και δεν τεκμηριώνεται στις κλινικές σημειώσεις η διενέργεια και χρήση τους, καθώς επίσης, δεν αιτιολογούνται ή και δεν τεκμηριώνονται οι παραπομπές και συνταγές που εκδόθηκαν στις εν λόγω επισκέψεις.

Επιπλέον, εντός της ίδιας απαίτησης, εντοπίστηκαν συνδυασμοί συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, χωρίς να δικαιολογείται η ταυτόχρονη διενέργειά τους στην ίδια επίσκεψη και να δικαιολογείται επαρκώς η χρήση τους στις κλινικές σημειώσεις». Με απλά λόγια, ο γιατρός πέραν του ότι καταχωρούσε πράξεις και εξετάσεις τις οποίες δεν είχε διενεργήσει, προχωρούσε και σε ταυτόχρονη καταχώρηση πράξεων που δεν ήταν δυνατό, ή δεν ενδείκνυται να διενεργούνται σε μια επίσκεψη».

Κάποιοι εκ των ασθενών του, παρακολουθώντας την ηλεκτρονική ενημέρωση του ΓεΣΥ, διαπίστωσαν τις ενέργειές του και προχώρησαν σε σχετική καταγγελία με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έρευνα από το αρμόδιο τμήμα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Στον γιατρό επεβλήθη πρόστιμο €5.000.

Συνολικά, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο ΟΑΥ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους €92.000. Τα πρόστιμα αφορούσαν συνολικά 9 γιατρούς και ένα νοσηλευτήριο.