Χρόνια ολόκληρα πανηγύριζαν για τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών. Στοιβάζει το ταμείο του ΓεΣΥ αποθέματα. Ο ίδιος ο ΟΑΥ μάς ανακοίνωσε την 1η Ιουνίου, επέτειο της εφαρμογής του Συστήματος, ότι: «Με βάση τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2025, το αποθεματικό του Ταμείου του ΟΑΥ ανήλθε στα 787 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας δαπάνες περίπου 4,8 μηνών, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, το οποίο ανέρχεται σε δαπάνες 3 μηνών».

Καλά, η διεθνής πρακτική μας λέει για τρεις μήνες, εμείς έχουμε για σχεδόν πέντε μήνες. Εάν είναι αλήθεια τα όσα δημόσια ο ΟΑΥ ανακοινώνει κάθε χρόνο, το ΓεΣΥ παρουσιάζει πλεόνασμα €70 – €100 εκατ.

Επειδή εμείς ζητήσαμε αυτά τα πλεονάσματα να μην στοιβάζονται στο Ταμείο αλλά να μετατρέπονται σε υπηρεσίες προς τον ασθενή, εκεί στον ΟΑΥ, ή πιο σωστά στο Υπουργείο Οικονομικών που λειτουργεί στον ΟΑΥ, άρχισαν να τα μασάνε και να μιλούν πλέον για προκλήσεις: Τη γήρανση του πληθυσμού και το κόστος των νέων φαρμάκων. Και τα δύο σωστά. Αυτά τα καταγράφει, πάνω κάτω, για τα έτη 2025 – 2027 και η αναλογιστική μελέτη. Τα γνωρίζαμε και πάλι πανηγυρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τι άλλαξε τώρα; Τελικά μας έλεγαν αλήθεια τόσα χρόνια; Μήπως κάποιοι, προκειμένου να αποφύγουν την ενίσχυση των υπηρεσιών, επειδή στο μυαλό τους βλέπουν μόνο αριθμούς, θα προτιμήσουν να χαλάσουν οι ίδιοι ό,τι έχτισαν;

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