Ένα ευαίσθητο θέμα που συχνά συζητείται στο παρασκήνιο και αφορά τις σχέσεις και το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δασών στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των πυρκαγιών και του συντονισμού των δυνάμεων πυρόσβεσης, άγγιξε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ευγένιος Χαμπουλλάς.

Μίλησε για διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο υπηρεσιών στη διαχείριση των πυρκαγιών, ζητώντας την εκπόνηση σχεδίου δράσης ώστε να γνωρίζει ο καθένας τα καθήκοντά του και να αποφεύγονται φαινόμενα ασυνεννοησίας στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η αναφορά του βουλευτή του ΕΛΑΜ για την αντιπαράθεση ή τις διαφορετικές σχολές σκέψης μεταξύ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Τμήματος Δασών δεν έμεινε ασχολίαστη από τον διευθυντή της Πυροσβεστικής και Συντονιστή των πυρκαγιών, Νίκο Λογγίνο, δίνοντας διαβεβαιώσεις για άριστη συνεργασία των δύο υπηρεσιών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει και εφαρμόζεται σχέδιο δράσης, το οποίο ακολουθούν κατά γράμμα τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες. Σημείωσε παράλληλα, ότι η όλη προσπάθεια των υπηρεσιών είναι να μειωθούν οι πιθανότητες να αρχίσει και να εξελιχθεί μια πυρκαγιά σε καταστροφική. Υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τα βάλει κανείς με τη φύση και δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιος για την κατάσταση που θα έχει να αντιμετωπίσει σε μια πυρκαγιά.

Α.Ν.