Η επιστροφή της Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026, έπειτα από 28 χρόνια αναμονής, έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού σε ολόκληρη τη χώρα, με το διαδίκτυο να γεμίζει βίντεο από το λεγόμενο «Viking Row».

Σε οίκους φροντίδας ηλικιωμένων, διαδρόμους νοσοκομείων, παιδικούς σταθμούς, ακόμη και στη Βουλή, Νορβηγοί κάθονται όπου βρουν και μιμούνται συγχρονισμένα την κίνηση του κουπιού, φωνάζοντας ρυθμικά «Ro!».

Η λέξη σημαίνει στα νορβηγικά «κωπηλάτησε» ή «τράβα κουπί» και έχει εξελιχθεί σε σύνθημα πανηγυρισμού για την επιστροφή της εθνικής ομάδας στη μεγάλη διοργάνωση.

Η διαδικτυακή τάση έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε οι χρήστες σχολιάζουν χιουμοριστικά πως, αν η Νορβηγία περάσει στα νοκ άουτ, η χώρα κινδυνεύει να μετακινηθεί δυτικότερα από το πολύ κουπί.

Το φαινόμενο έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και έχει εξαπλωθεί παντού:

Φίλαθλοι κάθονται στα πατώματα των μετρό, σε κυλιόμενες σκάλες εμπορικών κέντρων και στα σκαλιά της Times Square, μετατρέποντας το τσιμέντο σε φανταστική θάλασσα.

Γραφεία αδειάζουν, δάσκαλοι και μαθητές παρατάνε τα μαθήματα, και corporate στελέχη κάνουν back-to-back «κωπηλασία» αντί για meetings.

Γιατροί και νοσηλευτές κάνουν ένα διάλειμμα από τις εφημερίες για να δώσουν τον ρυθμό, αποδεικνύοντας ότι το «Ro» είναι η καλύτερη θεραπεία.

Ακόμα και η νορβηγική Βουλή διέκοψε επίσημα τη συνεδρίασή της, με τους βουλευτές όλων των παρατάξεων να κάθονται στα έδρανα και να τραβάνε κουπί σε μια σπάνια επίδειξη διακομματικής… τρέλας!

huffingtonpost.gr