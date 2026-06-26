Ο χρόνος κυλά, αλλά οι εκκρεμότητες παραμένουν για το Υφυπουργείο Πολιτισμού, που έχει έτοιμη τη δικαιολογία: ήταν απασχολημένο με το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας.

Το ημερολόγιο όμως γράφει ότι η Προεδρία δύει, μαζί και ο Ιούνιος και ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί λ.χ. τα αποτελέσματα του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, παρότι αρκετές από τις δράσεις που διεκδικούν στήριξη θα έπρεπε ήδη να βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν έχουν καν προκηρυχθεί τα δύο ποιο κομβικά προγράμματα για τον σύγχρονο χορό: η Πλατφόρμα Χορογραφίας και το «Τερψιχόρη». Υπενθυμίζω ότι πέρσι όλα αυτά τα είχαμε δει πριν μπει το καλοκαίρι.

Ας μας πει λίγο κάποιος ότι φταίει πάλι η κακιά η συγκυρία και δεν είναι ένα πασίδηλο σύμπτωμα της νέας κανονικότητας… Να τα ξαναπούμε; Όταν οι αποφάσεις συγκεντρώνονται σ’ ένα γραφείο, η ταχύτητα του συστήματος εξαρτάται αποκλειστικά από τη λειτουργικότητά του.

Μάλλον, η δυστοκία στο Υφυπουργείο δεν είναι παροδικό φαινόμενο. Όσο παραμένει η ίδια αντίληψη διοίκησης, θα μεγαλώνει και το χάσμα ανάμεσα στους ρυθμούς διοίκησης και τα χρονοδιαγράμματα που απαιτεί η πολιτιστική παραγωγή.

Γ.Σαβ