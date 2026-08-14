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Προ ημερών, ανακοινώθηκε ότι το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας -το μεγαλύτερο στον κόσμο- ανακοίνωσε απόδοση επενδύσεων ύψους 185 δισ. δολαρίων κατά το πρώτο εξάμηνο ή 9,4%. Στο τέλος Ιουνίου, το ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται τα έσοδα του νορβηγικού κράτους από το πετρέλαιο και επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία σε όλο τον κόσμο, αποτιμήθηκε σε 22,6 τρισεκατομμύρια κορόνες (2,38 τρισεκατομμύρια δολάρια).

Πρόκειται ασφαλώς για εξωπραγματικά νούμερα, αποτέλεσμα μιας συνετής, προγραμματισμένης και άκρως επαγγελματικής πολιτικής. Ωστόσο, τα νούμερα αυτά, δεν ήταν το εντυπωσιακότερο σημείο των ανακοινώσεων που προέκυψαν κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Ποιο ήταν αυτό; Ο Νικολάι Τάνγκεν, διευθύνων σύμβουλος της Norges Bank Investment Management, η οποία διαχειρίζεται το ταμείο, δήλωσε σε ομιλία του: «Καμία χώρα στην ιστορία δεν κατάφερε να διατηρήσει μια τόσο μεγάλη περιουσία μακροπρόθεσμα.

Οι περιουσίες πάντα καταλήγουν να εξαφανίζονται». Καλό θα ήταν αυτό να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Τόσο σε προσωπικό, όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

Αγ.Αγ.