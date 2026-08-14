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Σε κάθε ιστορική περίοδο οι θεσμοί συγκροτούνται ως έκφραση των αναγκών, των αγωνιών και των οραμάτων της κοινωνίας. Ανάμεσα σε αυτούς, το σχολείο κατέχει ξεχωριστή θέση, επειδή αποτελεί τον χώρο όπου η κοινωνία συναντά το μέλλον της. Εκεί κάθε γενιά παραδίδει στην επόμενη τις γνώσεις, τις αξίες, την ιστορική της μνήμη και τον πολιτισμό της. Στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας βρίσκεται ο δάσκαλος, όχι μόνο ως παιδαγωγός, αλλά ως φορέας πολιτισμού, κοινωνικής συνοχής και δημοκρατικού ήθους.

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από επιτάχυνση των κοινωνικών εξελίξεων, διαρκή ανανέωση της γνώσης και βαθιές μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, συνεργάζονται και αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Η καθημερινότητα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, ενώ η πληροφόρηση διαχέεται με ταχύτητα που καμία προηγούμενη εποχή δεν γνώρισε. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η παιδεία αποκτά βαρύνουσα σημασία, επειδή προσφέρει εκείνα τα πνευματικά εφόδια που μετατρέπουν την πληροφορία σε γνώση, τη γνώση σε κρίση και την κρίση σε σοφία.

Η σύγχρονη κοινωνία φέρνει καθημερινά κοντά ανθρώπους με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές, εμπειρίες και τρόπους σκέψης. Η συνάντηση αυτή εμπλουτίζει τη συλλογική ζωή και ταυτόχρονα αναδεικνύει την αξία της αλληλοκατανόησης, του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού. Το σχολείο μετατρέπεται έτσι σε έναν από τους σημαντικότερους χώρους κοινωνικοποίησης, όπου τα παιδιά μαθαίνουν να συνυπάρχουν δημιουργικά, να συνεργάζονται και να αντιλαμβάνονται ότι κάθε άνθρωπος αποτελεί φορέα μιας μοναδικής εμπειρίας ζωής. Ο δάσκαλος δίνει δημιουργικό περιεχόμενο σε αυτή τη συνάντηση, μετατρέποντας την πολυμορφία σε πηγή μάθησης.

Η αφθονία της πληροφορίας δεν εγγυάται ούτε τη γνώση ούτε τη σοφία. Η μία συσσωρεύεται· οι άλλες κατακτώνται μέσα από την κριτική σκέψη και τη συνειδητή επεξεργασία της εμπειρίας. Η εκπαίδευση δεν εξαντλείται πλέον στη μετάδοση της γνώσης· η ουσιαστική αποστολή της βρίσκεται στην ικανότητα να της προσδίδει νόημα. Εκεί αναδεικνύεται η βαθύτερη αποστολή του δασκάλου: να διαμορφώνει ανθρώπους που μπορούν να διακρίνουν το ουσιώδες από το εφήμερο, την τεκμηριωμένη γνώση από την επιφανειακή πληροφορία, την ελεύθερη σκέψη από την άκριτη αποδοχή. Έτσι, η σχολική τάξη μετατρέπεται σε εργαστήριο δημοκρατίας και υπεύθυνης συμμετοχής στον δημόσιο βίο.

Κάθε κοινωνία στηρίζεται σε δεσμούς εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη γεννά τη συνεργασία, ενισχύει τη συλλογική ευθύνη και θεμελιώνει τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Ο δάσκαλος συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση αυτής της κουλτούρας μέσα από την καθημερινή του παρουσία. Η συνέπεια, η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, η ευγένεια και ο σεβασμός προς κάθε μαθητή μετατρέπονται σε ζωντανές εμπειρίες που αποκτούν διαρκή παιδευτική αξία. Οι αξίες διδάσκονται πρωτίστως μέσα από το προσωπικό παράδειγμα και αποκτούν νόημα όταν ενσαρκώνονται στον καθημερινό τρόπο ζωής.

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνδέεται, ακόμη, με τη διαμόρφωση της πολιτειακής συνείδησης. Το σχολείο αποτελεί τον πρώτο δημόσιο χώρο όπου ο νέος άνθρωπος συμμετέχει σε μια οργανωμένη κοινότητα με δικαιώματα, υποχρεώσεις και κοινούς κανόνες. Μέσα από αυτή τη συλλογική εμπειρία καλλιεργείται η αίσθηση της ευθύνης απέναντι στο κοινό αγαθό, η αξία της συμμετοχής και η σημασία της προσφοράς. Ο δάσκαλος καθοδηγεί αυτή την πορεία με διάκριση και παιδαγωγική ευαισθησία, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η δημοκρατία αποτελεί καθημερινή στάση ζωής και διαρκή άσκηση ευθύνης.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η ανθρώπινη διάσταση της διδασκαλίας. Κάθε μαθητής εισέρχεται στη σχολική αίθουσα έχοντας τη δική του προσωπική ιστορία, τις ιδιαίτερες δυνατότητες, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες του. Η παιδαγωγική σχέση οικοδομείται πάνω στην εμπιστοσύνη, στην ενσυναίσθηση και στην ειλικρινή επικοινωνία. Ένας ενθαρρυντικός λόγος, μια δίκαιη κρίση, μια στιγμή ουσιαστικής ακρόασης μπορούν να επηρεάσουν δημιουργικά την αυτοεικόνα ενός παιδιού και να ενισχύσουν την πίστη στις δυνατότητές του. Έτσι, η εκπαίδευση αποκτά βαθιά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

Ο δάσκαλος του 21ου αιώνα αποτελεί ταυτόχρονα πρόσωπο διαρκούς πνευματικής καλλιέργειας. Η επιστημονική γνώση εξελίσσεται, οι κοινωνίες μετασχηματίζονται και οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις εμπλουτίζονται συνεχώς. Η φιλομάθεια, η αυτοβελτίωση και η πνευματική εγρήγορση προσδίδουν κύρος στο λειτούργημά του και λειτουργούν ως έμπρακτο παράδειγμα για τους μαθητές. Η ίδια η ζωή μετατρέπεται σε μια αδιάκοπη μαθητεία, όπου η γνώση συμπορεύεται με τη σοφία και η εμπειρία με τη διάθεση για ανανέωση.

Η παιδεία υπήρξε διαχρονικά το μέσο με το οποίο κάθε κοινωνία μεταβιβάζει όχι μόνο τις γνώσεις της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και το κοινό αγαθό. Από την αρχαία ελληνική σκέψη έως τις σύγχρονες δημοκρατίες, ο δάσκαλος υπηρετεί αυτή τη διαχρονική αποστολή: να διαμορφώνει προσωπικότητες με πνευματική καλλιέργεια, κοινωνική ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης.

Οι μεγάλες κοινωνικές μεταβολές αρχίζουν πολύ πριν από τις πολιτικές αποφάσεις και τις τεχνολογικές ανακαλύψεις. Αρχίζουν μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων. Εκεί ακριβώς συναντά κανείς τη βαθύτερη αποστολή του δασκάλου. Στην αθέατη δύναμη με την οποία διαμορφώνει συνειδήσεις, ανανεώνει τον πολιτισμό και προετοιμάζει την κοινωνία του αύριο. Κάθε σχολική αίθουσα αποτελεί έναν μικρό πυρήνα πολιτισμού, όπου σφυρηλατούνται οι αξίες, οι στάσεις και οι επιλογές που θα συνοδεύσουν τον αυριανό πολίτη σε ολόκληρη τη ζωή του. Εκεί βρίσκεται η διαχρονική αξία του λειτουργήματός του· στην ικανότητα να εμπνέει ανθρώπους που θα μετατρέπουν τη γνώση σε σοφία, την ελευθερία σε ευθύνη και τη συνύπαρξη σε πολιτισμό.

*Φιλόλογος – Συγγραφέας