Μπήκε ο Ιούνιος και σε ρυθμούς αντίστροφης μέτρησης για τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των θερινών διακοπών, μπήκαν πλέον και τα δημοτικά σχολεία. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα μαθήματα για τους μαθητές των δημόσιων νηπιαγωγείων, δημοτικών και ειδικών σχολείων, λήγουν στις 17 Ιουνίου, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα αποχωρήσουν για τις θερινές διακοπές, δύο μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 19 Ιουνίου.

Εκτός, όμως, από το πότε κλείνουν τα σχολεία, σημαντική είναι και η έναρξη τους τη νέα σχολική χρονιά, για τον έγκαιρο προγραμματισμό των γονέων και των εκπαιδευτικών. Όπως έχει γνωστοποιηθεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, η νέα σχολική χρονιά 2026-2027, θα αρχίσει στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 για τους εκπαιδευτικούς και στις 14 Σεπτεμβρίου για τους μαθητές.

Το γεγονός, όμως, ότι η 14η Σεπτεμβρίου είναι η γιορτή της Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού, το Υπουργείο δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για τα σχολεία τα οποία έχουν τη συγκεκριμένη ημέρα την τοπική τους αργία λόγω της ενορίας τους. Όπως έχει διευκρινιστεί, τα σχολεία αυτά θα πρέπει να ορίσουν μία άλλη ημέρα ως τοπική αργία, μόνο για τη σχολική χρονιά 2026-2027, ώστε η πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων για όλα τα σχολεία να είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2026.

Τα επηρεαζόμενα σχολεία θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους, με γραπτή επιστολή, για τις διευθετήσεις που θα ισχύουν τη σχολική χρονιά 2026-2027.